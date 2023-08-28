Merkez bankası açıkladı! Güncel döviz kurları nedir?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu belli oldu.

Merkez bankası açıkladı! Güncel döviz kurları nedir?
Son Güncelleme:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Avrupa borsaları yükselişle kapandıAvrupa borsaları yükselişle kapandıBorsa
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.07585
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.26126
BHD BAHREYN DİNARI 70.4262
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.24303
BAM BOSNA HERSEK MARKI 14.6299
BWP BOTSVANA PULASI 1.9648
BRL BREZİLYA REALİ 5.4521
DZD CEZAYİR DİNARI 0.19422
CZK ÇEK KORUNASI 1.1877
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00174
MAD FAS DİRHEMİ 2.6201
PHP FİLİPİN PESOSU 0.46827
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 1.4222
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 10.1514
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.32133
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 3.7703
HKD HONG KONG DOLARI 3.3845
IQD IRAK DİNARI 0.02027
ISK İZLANDA KRONU 0.20160
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.05725
COP KOLOMBİYA PESOSU 0.00643
LYD LİBYA DİNARI 5.5078
HUF MACAR FORİNTİ 0.07497
MKD MAKEDONYA DİNARI 0.46634
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 5.7044
MXN MEKSİKA PESOSU 1.5896
EGP MISIR LİRASI 0.85926
MDL MOLDOVA LEYİ 1.4875
NAD NAMİBYA DOLARI 1.4222
NGN NİJERYA NAİRASI 0.03442
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00220
PEN PERU YENİ SOLU 7.1931
PLN POLONYA ZLOTİSİ 6.4092
RSD SIRP DİNARI 0.24469
SGD SİNGAPUR DOLARI 19.5703
SDG SUDAN POUNDU 0.04414
SYP SURİYE LİRASI 0.00204
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 1.4222
THB TAYLAND BAHTI 0.75226
TND TUNUS DİNARI 8.5250
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 7.5969
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.71893
OMR UMMAN RİYALİ 68.9628
JOD ÜRDÜN DİNARI 37.4486
VND VİETNAM DONGU 0.00110
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 6.9910
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.83156
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 15.6837

Kaynak: Anadolu Ajansı

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