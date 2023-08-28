Merkez bankası açıkladı! Güncel döviz kurları nedir?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.07585
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.26126
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|70.4262
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.24303
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|14.6299
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|1.9648
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|5.4521
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.19422
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|1.1877
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00174
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|2.6201
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.46827
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|1.4222
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|10.1514
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.32133
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|3.7703
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|3.3845
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.02027
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.20160
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.05725
|COP
|KOLOMBİYA PESOSU
|0.00643
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.5078
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.07497
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.46634
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|5.7044
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|1.5896
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.85926
|MDL
|MOLDOVA LEYİ
|1.4875
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|1.4222
|NGN
|NİJERYA NAİRASI
|0.03442
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00220
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|7.1931
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|6.4092
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.24469
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|19.5703
|SDG
|SUDAN POUNDU
|0.04414
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00204
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|1.4222
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.75226
|TND
|TUNUS DİNARI
|8.5250
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|7.5969
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.71893
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|68.9628
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|37.4486
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00110
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|6.9910
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.83156
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|15.6837