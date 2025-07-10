Merkez Bankası'ndan petrol analizi: Brent'teki 10 dolarlık artış enflasyonu 1,6 puan yükseltiyor

Merkez Bankası ekonomistleri petrol fiyatlarının enflasyonu tetiklediğini belirtti. Hazırlanan analizde Brent petrol fiyatında 10 dolarlık bir artışın enflasyonu 1,6 puan yükseltebileceği kaydedildi.



Petrol fiyatındaki her artış, enflasyonu yukarı çekiyor. Merkez Bankası ekonomistleri konuyla ilgili bir yazı kaleme aldı.

Petrol fiyatlarındaki artışların Türkiye ekonomisine olası etkileri analiz edildi. Brent petrol fiyatında 10 dolarlık bir artışın enflasyonu bir yıl sonunda 1,6 puan yükseltebileceği belirtildi.



Cari açık üzerinde ise 2,6 milyar dolarlık yukarı yönlü baskı oluşturabileceği kaydedildi.



Artışların doğrudan tüketici enflasyonunu etkilerken, taşımacılık maliyetleri ve ulaştırma hizmetleri fiyatlarında da dolaylı artışlara neden olduğuna dikkat çekildi.



Fiyatlardaki keskin yükselişlerin kalıcı olması halinde temel makroekonomik göstergeler üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği belirtildi.