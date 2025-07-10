Merkez Bankası'ndan petrol analizi: Brent'teki 10 dolarlık artış enflasyonu 1,6 puan yükseltiyor

Merkez Bankası ekonomistleri, petrol fiyatlarındaki artışın enflasyon ve cari açık üzerindeki etkilerini analiz etti. Brent petrol fiyatında yaşanan her 10 dolarlık artışın, enflasyonu bir yıl içinde 1,6 puan artırabileceği belirtildi.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
Merkez Bankası'ndan petrol analizi: Brent'teki 10 dolarlık artış enflasyonu 1,6 puan yükseltiyor
Yayınlanma:

Merkez Bankası ekonomistleri petrol fiyatlarının enflasyonu tetiklediğini belirtti. Hazırlanan analizde Brent petrol fiyatında 10 dolarlık bir artışın enflasyonu 1,6 puan yükseltebileceği kaydedildi.

Petrol fiyatındaki her artış, enflasyonu yukarı çekiyor. Merkez Bankası ekonomistleri konuyla ilgili bir yazı kaleme aldı.

Petrol fiyatlarındaki artışların Türkiye ekonomisine olası etkileri analiz edildi. Brent petrol fiyatında 10 dolarlık bir artışın enflasyonu bir yıl sonunda 1,6 puan yükseltebileceği belirtildi.

Cari açık üzerinde ise 2,6 milyar dolarlık yukarı yönlü baskı oluşturabileceği kaydedildi.

Artışların doğrudan tüketici enflasyonunu etkilerken, taşımacılık maliyetleri ve ulaştırma hizmetleri fiyatlarında da dolaylı artışlara neden olduğuna dikkat çekildi.

Fiyatlardaki keskin yükselişlerin kalıcı olması halinde temel makroekonomik göstergeler üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği belirtildi.

MSB’den 12 askerin şehit olduğu metan gazı olayıyla ilgili açıklama geldiMSB’den 12 askerin şehit olduğu metan gazı olayıyla ilgili açıklama geldiGündem
750 bin TL’lik vadeli hesap temmuzda ne kazandırıyor? Banka banka faiz getirisi açıklandı750 bin TL’lik vadeli hesap temmuzda ne kazandırıyor? Banka banka faiz getirisi açıklandıEkonomi
Pasifik Eurasia ve China Railway iş birliğinde ilk trenler yola çıktıPasifik Eurasia ve China Railway iş birliğinde ilk trenler yola çıktıDünya

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

petrol enflasyon Merkez Bankası
Günün Manşetleri
MSB'DEN 12 ASKERİN ŞEHİT OLDUĞU METAN GAZI OLAYIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ
117 FETÖ hükümlüsü daha akladı: Türkiye tazminat ödeyecek
21 İLDE DEV OPERASYON!
ŞİLE BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINDA!
Zeydan Karalar ve Ahmet Şahin görevden uzaklaştırıldı
İletişim Başkanlığı’na yeni bir isim mi atanacak?
CHP’de şok istifa! İki isim partiden ayrıldı
ERDOĞAN'DAN NET ÇIKIŞ
Bakan Tekin'den dikkat çeken açıklama
"HUZUR İSTANBUL"DA DEV OPERASYON
Çok Okunanlar
Altın fiyatları el yakıyor Altın fiyatları el yakıyor
Sadece 32 günde 27 bin TL kazanç! Sadece 32 günde 27 bin TL kazanç!
Akaryakıtta son durum ne? Akaryakıtta son durum ne?
A101’de dev kampanya başladı A101’de dev kampanya başladı
Sürücüler dikkat! Sürücüler dikkat!