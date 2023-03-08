Noter ücretlerine yüzde 100 zam

Ev, dükkan, tarla, arsa satışından vasiyet ve vekalet işlemlerine kadar onlarca resmi belgenin düzenlendiği noter ücretlerine yüzde 100 zam geldi.

Son Güncelleme:

Noter ücretlerine yüzde 100 oranında zam yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan 2023 yılı tarifesine göre, noterler taşınmaz sözleşmelerinde, satışa konu taşınmazın satış değerinin binde 1'i oranında ücret alacak. Bu ücret 500 TL'den az, 4,000 TL'den fazla olamayacak.

Noterlerin yaptıkları işlemlerden harçlar kanununa göre aldıkları harçların yüzde 30'u oranında tahsil ettiği noter ücretinde alt sınır 8 lira 66 kuruştan, 17 lira 32 kuruşa, vasiyetname ve vakıf senedi düzenlemesi ücreti 391 lira 91 kuruştan 783 lira 82 kuruşa yükseldi.

Hazırlanan her bir sayfadan alınan yazı ücreti 11 lira 88 kuruştan, 23 lira 76 kuruşa, tescili gereken işlemlere ait kağıtlardan, işlem başına maktu olarak alınan ücret ise 3 lira 71 kuruştan 7 lira 42 kuruşa çıkarıldı.

Yeni tarife 8 Mart'tan itibaren geçerli olacak.

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