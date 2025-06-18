Petrol alarm veriyor: Orta Doğu’daki çatışma fiyatları beş ayın zirvesine taşıdı

Bloomberg'in haberine göre, Orta Doğu'da yükselen tansiyon, enerji piyasalarını da doğrudan etkiledi. İsrail’in İran’a yönelik saldırısı ve ABD’nin olası bir müdahalesine dair artan spekülasyonlar, petrol fiyatlarında sert bir yükselişi tetikledi. Brent tipi ham petrol, varil başına 76 doların üzerine çıkarken, ABD ham petrolü de 75 dolar civarında işlem gördü. Bu artış, son beş ayın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

TRUMP’TAN TEHDİT GİBİ MESAJ: “KOŞULSUZ TESLİM”

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik açıklamalarında tansiyonu daha da yükseltti. Tahran yönetiminden "koşulsuz teslimiyet" isteyen Trump, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’i de doğrudan hedef aldı. Trump’ın, ulusal güvenlik ekibini topladığı bildirildi.

Çatışmanın bölgesel etkileri henüz İran’ın ham petrol ihracat altyapısını doğrudan hedef almış değil. Ancak yaşanan gelişmelerin deniz taşımacılığı üzerindeki baskısı giderek artıyor. Orta Doğu’nun küresel petrol üretimindeki payı yaklaşık üçte bir oranında ve geniş çaplı bir savaş senaryosu, arz şokunu kaçınılmaz hale getirebilir.

PETROL PİYASALARINDA TARİHİ DALGALANMA

Yatırımcılar riskten kaçmak adına altına yönelirken, petrol piyasalarında son üç yılın en yüksek oynaklığı gözlemleniyor. Brent petrolünün vadeli fiyat farklarındaki yükseliş, arz daralması beklentisini güçlendiriyor. Ayrıca, petrol opsiyonları, 2022’deki Rusya-Ukrayna savaşından bu yana en yüksek yükseliş beklentilerini işaret ediyor.

GÖZLER HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA

Küresel petrol piyasası açısından en kritik noktalardan biri olan Hürmüz Boğazı, dikkatle izleniyor. Ham petrol sevkiyatının yaklaşık beşte biri bu boğazdan geçerken, Tahran’ın bölgedeki taşımacılığı sekteye uğratabileceğine dair herhangi bir resmi sinyal henüz yok.

Saxo Markets’in baş yatırım stratejisti Charu Chanana, bölgede artan gerilimi şu sözlerle değerlendirdi:

“Trump’ın İran’dan ‘koşulsuz teslimiyet’ talebi ve ülkenin dini liderine yönelik tehditleri, diplomasinin artık bir seçenek olmadığını gösteriyor. En kötü senaryoda Hürmüz’ün ablukaya alınması, fiyatları sert şekilde yukarı çekebilir.”