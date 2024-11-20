Petrol fiyatlarında düşüş: Brent 72,92 dolardan işlem görüyor

Bugün saat 10.16 itibarıyla varil fiyatı kapanışa kıyasla yüzde 0,3 azalarak 72,92 dolara geriledi. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise 69,34 dolardan alıcı buldu.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem politikalarındaki belirsizlik, petrol fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid, faiz indirimlerinin, enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru gittiği algısına bağlı olduğunu belirtti. Ancak yüksek faiz oranlarının ABD dolarını diğer para birimlerine karşı güçlendireceği ve bu durumun petrol talebini baskılayabileceği değerlendiriliyor. Fed'in önümüzdeki ay faiz indirimi olasılığı yüzde 59 olarak öngörülüyor.

Diğer yandan, Rusya'nın Ukrayna'daki enerji altyapısına yönelik saldırıları, arz yönlü endişeleri artırarak petrol fiyatlarının düşüşünü sınırlıyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk'teki Novoselidovka bölgesinin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu. Son açıklamalara göre, Rusya'nın Ukrayna’daki askeri operasyonları nedeniyle birçok askeri ve altyapı unsuru hedef alındı.

Brent petrol fiyatı için teknik olarak 73,21 dolar direnç, 70,33 dolar ise destek seviyesi olarak takip ediliyor.