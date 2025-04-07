Son dakika... Ticaret Bakanlığı'ndan 'limon' kararı

Ticaret Bakanlığı'ndan 'limon' kararı! Ticaret Bakanlığı, ülkede yaşanan soğuk hava ve don olayları sonrası limonda yurt içi arz ve talep dengesinin korunabilmesi için limon ihracatının durdurulduğunu açıkladı.

Son dakika... Ticaret Bakanlığı'ndan 'limon' kararı
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Ticaret Bakanlığı'ndan 'limon' kararı! Ticaret Bakanlığı, ülkede yaşanan soğuk hava ve don olayları sonrası limonda yurt içi arz ve talep dengesinin korunabilmesi için limon ihracatının durdurulduğunu açıkladı.

KARARLA ARZ TALEP DENGESİ KORUNACAK

Ticaret Bakanlığı, arza olumsuz etki eden hava koşulları nedeniyle limon ihracatını durduracak.

Ticaret Bakanlığı açıklamasına göre Adana, Mersin ve Hatay'da yaşanan don vakaları tedbir alınmasını gerektirecek seviyeye yükseldi. Buna bağlı olarak yurt içinde fiyat artışı yaşanmaması için limon ihracatının durdurulması kararı alındı.

Açıklamada, "8 Nisan 2025 tarihinden itibaren ülkemizden ihracatının geçici süreyle durdurulması kararı alınmıştır. Piyasa şartları yakından takip edilerek, ihtiyaç duyulması halinde, gerekli ilave tedbirler değerlendirilecektir" denildi.

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