Süt ucuz, yem pahalı, üretici çıkmazda

Çiğ süte zam geldi. Ulusal Süt Konseyi çiğ sütün litre fiyatını 11 lira 50 kuruştan, 13 lira 50 kuruşa çıkardı.

Süt ucuz, yem pahalı, üretici çıkmazda

Süte zam geliyor ancak ne üretici kazanabiliyor, ne de tüketici ucuza ürün tüketebiliyor. Çiftçiler, üreticinin girdi maliyetleri düşürülmeden sorunların çözülmeyeceğini belirtiyor.

Çiğ süte yüzde 17,4 zam geldi. Litre fiyatı 11 lira 50 kuruştan, 13 lira 50 kuruşa çıkarıldı.

Süt üreticisi, girdi maliyetleri düşürülmeden yapılan zammın yetersiz olduğunu vurguluyor. Bu durumda ne üretici kazanıyor, ne tüketici ucuz ürüne ulaşıyor.
Üretici çiğ sütün litre fiyatını 13 lira 50 kuruştan satacak ancak, çiftçinin geliri giderini karşılamıyor. Veteriner hizmeti 600 lira ila bin lira arasında değişiyor, 1 litre motorin 39 liradan, 1 kilo yem 10 ila 12 lira arasında değişiyor. Samanı, yoncası, elektrik ve su giderleri de eklenince üretici maliyetler karşısında eziliyor.

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# çiğ süt
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