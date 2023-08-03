TÜİK enflasyon Temmuz 2023 oranı nedir? Enflasyon rakamları ne oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Temmuz ayı aylık ve yıllık enflasyon oranları hem ev sahiplerini hem de kiracıları yakından ilgilendiriyor. Peki enflasyon rakamları ne oldu, yüzde kaç oldu? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi neydi? Tüm verileri detaylı bir şekilde analiz edip yazdık. İşte Temmuz ayı enflasyon oranları TÜFE ve ÜFE değerleri!

TÜİK ENFLASYON TEMMUZ 2023 ORANI KAÇ? BU AY ENFLASYON YÜZDE KAÇ OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Temmuz ayında Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) yüzde 9,49 arttı. Yıllık enflasyon oranı yüzde 47,83'e yükseldi. Haziran ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,92, yıllık bazda ise yüzde 38,21 artmıştı. TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, "Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) (2003=100) değişim 2023 Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 9,49, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,14, bir önceki aya göre yüzde 47,83 oldu. geçen yılın aynı ayı ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 57,45."

ÜFE DEĞERİ KAÇ OLDU?

ÜFE (2003=100) olarak da bilinen Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (YKFE), 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 8,23, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 24,27, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,50 arttı. Bir önceki yıl ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 78,51.

TEMMUZ'DA EN FAZLA ZAMLANAN ŞEY NE OLDU?

TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında aylık en az artış yüzde 1,13 ile giyim ve ayakkabı da en yüksek artış ise yüzde 22,08 ile ulaşım kategorisinde gerçekleşti.

BEKLENTİLER NEYDİ? NE OLDU?

Merkez Bankası Haziran ayı Piyasa Katılımcı Anketi'ni yayınladı. Geçen ay yüzde 2,49 olan Haziran ayı enflasyon beklentisi bu anket döneminde yüzde 2,81'e yükseldi. Yıl sonu Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) artış tahmini de yüzde 38,55'e ulaştı. 12 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi yüzde 29,84'ten yüzde 30,65'e, 24 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi ise yüzde 17,74'ten yüzde 18,12'ye yükseldi.