Tüketici güveni sınırlı yükseldi, sanayici temkinli kaldı

Mayıs ayında tüketici güven endeksi sınırlı da olsa yükselerek yüzde 1,1 oranında arttı. Ancak sanayicinin ekonomiye olan güveni azaldı.

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Tüketici güveni sınırlı yükseldi, sanayici temkinli kaldı
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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Ekonomik Güven Endeksi verilerine göre, tüketici güveni 84,8 seviyesine çıktı. Ancak bu değer hâlâ eşik seviye olan 100'ün altında. Bu da tüketicilerin genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliğinin sürdüğünü gösteriyor.

Diğer yandan reel kesim imalat sanayi güven endeksi yüzde 2,2 düşüşle 98,6 seviyesine geriledi. Sanayicinin güveninde yaşanan bu azalma dikkat çekti.

Nisan ayında ekonomik güven endeksi 8 ayın en düşük seviyesine inmiş ve son 20 ayın en sert düşüşünü yaşamıştı. Mayıs ayındaki veriler ise sınırlı bir toparlanmaya işaret etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise imalat sanayisindeki düşüşe dair yapılan yorumlara tepki göstererek, “İmalat sanayisindeki yavaşlama ve geçici sıkıntılar, sanki ekonominin tamamına teşmil edilmiş gibi gösterilmeye çalışılıyor. Böyle bir durum söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

Sanayi tüketici güven endeksi
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