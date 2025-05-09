Üretimde mart artışı moral verdi: İlk çeyrek eksi 2,2

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Verilere göre, sanayi üretimi mart ayında bir önceki aya göre yüzde 3,4, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 2,5 artış kaydetti.

Üretimde mart artışı moral verdi: İlk çeyrek eksi 2,2
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Ancak ilk çeyrek genelinde tablo ters yönde. Ocak ayında yüzde 2,3, şubat ayında ise yüzde 1,6 oranında azalan sanayi üretimi, marttaki artışa rağmen ilk çeyrek toplamında yüzde 2,2 oranında daraldı.

Mart verileri sektörel bazda incelendiğinde, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe dikkat çekici bir düşüş yaşandı. Bu alandaki üretim bir önceki aya göre yüzde 3,5 oranında geriledi.

Mart ayındaki artış, yılın ilk iki ayındaki kayıpları telafi etmeye yetmedi ve sanayi üretimi ilk çeyreği eksiyle kapattı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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