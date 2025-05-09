Üretimde mart artışı moral verdi: İlk çeyrek eksi 2,2

Ancak ilk çeyrek genelinde tablo ters yönde. Ocak ayında yüzde 2,3, şubat ayında ise yüzde 1,6 oranında azalan sanayi üretimi, marttaki artışa rağmen ilk çeyrek toplamında yüzde 2,2 oranında daraldı.

Mart verileri sektörel bazda incelendiğinde, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe dikkat çekici bir düşüş yaşandı. Bu alandaki üretim bir önceki aya göre yüzde 3,5 oranında geriledi.

Mart ayındaki artış, yılın ilk iki ayındaki kayıpları telafi etmeye yetmedi ve sanayi üretimi ilk çeyreği eksiyle kapattı.