Vergi kaçıranlara dijital darbe! E-ticarette 44,5 milyarlık kayıt dışı gelir ortaya çıktı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), dijital platformlar üzerinden ticaret yapan mükellefleri yakın takibe aldı. Yapılan incelemelerde, 17 bin 104 mükellefin toplamda 44,5 milyar lira değerindeki e-ticaret gelirini beyan etmediği tespit edildi.

Analizler, 2021-2022 döneminde 13 bin 494 kişinin 18 milyar TL, 2023-2024 döneminde ise 3 bin 610 kişinin 26,5 milyar TL kayıt dışı gelir elde ettiğini gösterdi.

Özellikle bir şahsın tek başına 135 milyon TL satış yaptığı, ancak yalnızca 13 milyon TL gelir beyan ettiği tespit edildi. Bu kişi, 122 milyon liralık farkla dikkat çekti.

MÜKELLEF OLMAYANLAR DA İZAHA DAVET

Ekonomim’e göre, sadece kayıtlı mükellefler değil, mükellefiyet kaydı olmadan ticaret yapan kişiler de inceleme altına alındı.

Vergi daireleri, bu kişilere izaha davet göndererek beyanlarını düzeltme şansı tanıdı. İlk aşamada 3 bin 147 kişi, 2 milyar liralık gelir beyanında bulundu.

Ayrıca mükellef olmayan 190 kişi hakkında yürütülen çalışmada 276 beyanname alındı, 83 milyon TL matrah bildirildi.

İzaha davet sonrası beyanlarını güncelleyen kişilere daha düşük ceza uygulanıyor. Ancak çağrıya cevap vermeyenler için vergi incelemesi ve cezai işlem süreci başlatılacak.

E-ticaret sektörüne 1 Ocak 2025 itibarıyla %1 stopaj uygulanmaya başlanmıştı.

Bakanlık, bu uygulamayla hem gelir takibini kolaylaştırmayı hem de kayıt dışılığı azaltmayı hedefliyor.

“VERGİ KAYBINA İZİN VERMEYECEĞİZ”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Kayıt dışılıkla mücadelede kararlıyız. e-Ticaret platformları üzerinden gelir elde eden herkes vergisini ödemek zorunda. Vergi cezasıyla karşılaşmak istemeyen tüm mükellefleri gönüllü uyumla beyanlarını güncellemeye davet ediyoruz. Dijitalleşen dünyada vergi kaybına izin vermeyeceğiz.”

Şimşek ayrıca, dijital izleme araçlarının yaygınlaştırılmasıyla vergi güvenliğinin daha da güçlendirileceğini vurguladı.