Yeni asgari ücret bu hafta açıklanıyor: Hangi zam oranları gündemde?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, çalışmalarına 10 Aralık'ta başladı ve bugüne kadar üç toplantı gerçekleştirdi. İlk toplantıda işçi ve işveren heyetleri taleplerini sunarken, ikinci toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından hazırlanan ekonomik veriler incelendi. 19 Aralık’taki üçüncü toplantıda ise taraflar net bir rakam telaffuz etmedi.

Türk-İş, işçi beklentisinin %45 zam ve %20 refah payı olduğunu belirterek bu talebin altına imza atmayacağını duyurdu. Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, taleplerinin toplamda %74’lük bir artışa denk geldiğini ve bunun sonucunda asgari ücretin 29.583 TL olacağını ifade etti. Ağar, işverenin teklifine göre karar alınacağını, ancak taleplerinin altında bir rakam açıklanması durumunda Türk-İş’in bu kararı desteklemeyeceğini belirtti.

Bakan Vedat Işıkhan, dün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında ekonomik göstergeler, istatistiki veriler ve işçi ile işverenin talepleri doğrultusunda hazırlanan senaryoları Kabine'ye sundu.

Bakan Işıkhan, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Asgari ücreti bu hafta mutlaka açıklayacağız. Perşembe veya cuma günü nihai karar için komisyon toplanacak" ifadelerini kullandı.

Mevcut asgari ücret, bir işçi için brüt 20.002 TL olup, kesintiler sonrasında net 17.002 TL olarak uygulanıyor. Çeşitli zam oranlarına göre beklenen senaryolar:

%30 zam durumunda: Asgari ücret 22.103 TL olacak.

%35 zam durumunda: Asgari ücret 22.953 TL olacak.

Hükümetin, zam oranını gerçekleşen enflasyon rakamları çerçevesinde belirlemesi ve rakamın 23 bin TL ile 25 bin TL arasında olması bekleniyor.