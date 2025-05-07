Yeni evleneceklere müjde! Ücret alınmayacak

2025 Aile Yılı kapsamında, yeni evlenecek çiftlere emlakçılardan büyük destek geldi. Tüm Emlakçılar Danışmanları Birliği, evlilik hazırlığındaki çiftlerden kiralama bedeli almayacaklarını açıkladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yeni evleneceklere müjde! Ücret alınmayacak
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Evlilik kredisi, eşya desteği ve diğer yardımların yanı sıra, yeni evlenecek çiftlere emlakçılardan da destek geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın "Aile Yılı" kampanyasına katılan emlakçılar, yuva kurmak isteyen gençlerden komisyon talep etmeyecek.

Konuyla ilgili olarak Haber Global'e açıklamalarda bulunan Tüm Emlakçılar Danışmanları Birliği Başkanı Hakan Akçam, “Küçük bir hesapla açıklamak gerekirse, 30.000 TL'lik bir kiralık evin komisyon bedeli olarak bir çift bizlere 30.000 TL ödeme yapmış olacak. Ancak, bu sene Aile Yılı olması dolayısıyla bu bedeli almayacağız. Evliliklerini ispatlayacak resmi evrak ile başvurularını tamamlayan çiftlere, bakanlık onayı sonrasında bir barkod verilecek ve biz de bu barkodu ibraz eden çiftlerden herhangi bir hizmet bedeli talep etmeyeceğiz" dedi.

Akçam, uygulama hakkında daha fazla bilgi vererek, "Kriterlere uygun olarak 100 bin çiftin yararlanacağını öngörüyoruz. Eğer her çift için 25 bin TL'lik bir kira bedeli hesap edersek, toplamda 2,5 milyar TL'lik bir destek vermiş olacağız" diye ekledi.

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