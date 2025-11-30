Yozgat’ta yaklaşık 30 ton altın bulundu: En az 4 milyar dolar değerinde

Ahlatcı Holding, Yozgat Sarıkaya’daki ruhsatlı sahada 926 bin onsun üzerinde altın rezervi tespit edildiğini duyurdu. Yaklaşık 30 tonu bulan rezervin en az 4 milyar dolar değerinde olduğu açıklandı.

Yozgat’ta yaklaşık 30 ton altın bulundu: En az 4 milyar dolar değerinde
Ahlatcı Holding bünyesindeki Ahlatcı Altın İşletmeleri, Yozgat Sarıkaya’daki ruhsatlı altın sahasında yürütülen çalışmaların ardından önemli bir keşif duyurdu. Yapılan açıklamada, bölgede 926 bin onsun üzerinde altın rezervi bulunduğu belirtildi. Bu miktarın yaklaşık 30 ton altına karşılık geldiği ifade edildi.

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, rezervin ekonomik büyüklüğüne dikkat çekerek,

“Bu rezervin en az 4 milyar dolarlık bir değere sahip olduğunu düşünüyoruz. Ülke ve bölge ekonomisi için büyük önem taşıyan madeni en verimli biçimde işletmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Maden sahasında bugüne kadar 56 farklı noktada sondaj çalışmaları gerçekleştirildi. Binlerce metre derinliğe ulaşılan sondajların ardından proje firması tarafından hazırlanan raporda 926 bin onsluk altın potansiyeli doğrulandı.

Ahlatcı Holding tarafından yapılan açıklamada, Yozgat’ta 6 ayrı ruhsatlı sahada maden aramalarının sürdüğü belirtildi. Sahadaki rezervin tescillenmesinin ardından nihai raporun hazırlanacağı, sonrasında ise işletme sürecine geçileceği aktarıldı. Bölgede çıkarılacak altının, holdingin Çorum’daki Ahlatcı Altın Rafinerisi’nde işleneceği kaydedildi.

