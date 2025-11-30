Kabine yarın toplanıyor: Gündemdeki başlıklar belli oldu

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Gündemde Terörsüz Türkiye Süreci, Karadeniz’deki seyrüsefer güvenliği, enflasyonla mücadele ve Gazze’deki gelişmeler yer alacak.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanacak. Toplantının en önemli başlıklarından biri, hükümet tarafından yürütülen Terörsüz Türkiye Süreci olacak. Süreç kapsamında hazırlanabilecek yasal düzenlemeler, uygulanacak adımlar ve yol haritasının ayrıntıları kabine toplantısında masaya yatırılacak.

IRAK’IN KUZEYİNDEKİ OPERASYON BÖLGELERİ

Kabinede ayrıca, Irak’ın kuzeyindeki operasyon bölgelerine ilişkin güvenlik ve istihbarat raporlarının kapsamlı biçimde değerlendirileceği belirtiliyor.

RUSYA–UKRAYNA

Rusya–Ukrayna Savaşı da toplantının gündem maddeleri arasında bulunuyor. Geçtiğimiz cuma günü Karadeniz’de uluslararası sularda, Türkiye kıyılarına yakın bölgede iki geminin Ukrayna tarafından vurulmasının ardından, bölgedeki seyrüsefer güvenliği için alınması gereken tedbirler görüşülecek. Bunun yanı sıra savaşın durdurulmasına yönelik uluslararası girişimler ve Türkiye’nin sürece katkısı da değerlendirilecek.

EKONOMİ

Ekonomi başlığı ise kabinenin diğer önemli gündem maddelerinden biri olacak. Enflasyon ve hayat pahalılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ile yılın ilk 11 ayına ilişkin ekonomik veriler toplantıda ele alınacak.

GAZZE’DE SON DURUM NE?

Toplantıda ayrıca Gazze’deki son durum da konuşulacak. MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Katar Dışişleri Bakanı ve Mısır Genel İstihbarat Servisi Başkanı ile Kahire’de yaptığı görüşmenin detayları, bölgeye yönelik insani yardım faaliyetleri ve ateşkes için yürütülen diplomatik temaslar çerçevesinde değerlendirilecek.

Kabine toplantısının ardından açıklamaların yapılması bekleniyor.

