Bir aydır kayıptı: Efe Saravoğlu Arjantin’de örümcek adam maskeli ve tanınmaz halde ölü bulundu

Arjantin’in Buenos Aires kenti yakınlarındaki Cañuelas bölgesinde yol kenarında bulunan 24 yaşındaki bir erkek cesedinin, Türk vatandaşı Efe Saravoğlu’na ait olabileceği düşünülüyor. Cesedin üzerinden çıkan cüzdandaki kimlik bilgilerinin bu ihtimali güçlendirdiği belirtilirken, bedenin tanınmaz hâlde olması ve yüzünde kırmızı bir Örümcek Adam maskesi bulunması nedeniyle kimlik tespitinin DNA testiyle yapılacağı aktarıldı.

ÖRÜMCEK ADAM MASKESİ

Cañuelas 1. Polis Karakolu ekipleri tarafından yol kenarında yüzüstü yatar vaziyette bulundu. Üzerinde siyah sweatshirt, mavi kot pantolon, spor ayakkabı ve Örümcek Adam maskesi olduğu kaydedildi. Cesedin durumunun kötü olması nedeniyle ilk incelemede kimlik belirlenemedi.

Adli tıp birimlerinin yaptığı incelemede, cesedin eşyaları arasında bazı belgeler bulundu. Bu belgelerin, gencin Arjantin’de geçici ikametgah sahibi olduğunu göstermesi, kimlik tespiti için önemli bir veri olarak değerlendirildi.

Efe Saravoğlu’nun telefonunun Buenos Aires’te son sinyal verdiği tarih 27 Ekim olarak belirlendi. Aynı gün Saravoğlu’nun Türk vatandaşı arkadaşı T.K. tarafından Palermo bölgesinden bir Peugeot 207 ile alındığı tespit edildi. Polis, telefonun ertesi gün Cañuelas bölgesinde tekrar sinyal verdiğini belirledi.

Dikkat çeken bir diğer bulgu ise T.K.’nın olaydan yalnızca yedi gün sonra, 7 Kasım’da ülkeyi terk ederek Fas’a uçmuş olması oldu.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğünü açıkladı.