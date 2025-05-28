Yumurta ihracatına getirilen kesintiden bazı kurumlar muaf tutuldu

25 Şubat 2025'te yürürlüğe giren fon kesintisi, iç piyasada yaşanan fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla uygulanmaya başlanmıştı. İlk aşamada kilogram başına 0,5 dolar olarak belirlenen kesinti, fiyat artışlarının devam etmesi üzerine 25 Mart 2025’te alınan kararla 1,5 dolara çıkarılmıştı.

Kuş gribi ihracatı artırdı, iç piyasayı etkiledi

2024 yılının sonunda yaşanan kuş gribi salgını sonrası Türkiye, başta ABD olmak üzere bazı ülkelere yumurta ihracatını artırmıştı. Bu artış, iç piyasada arz daralmasına neden olmuş, fiyatlarda ciddi yükselişler yaşanmıştı.

Hükümet, ihracatı frenlemek ve iç piyasadaki fiyat istikrarını sağlamak amacıyla destekleme ve fiyat istikrar fonu uygulamasını devreye aldı. Yeni düzenlemeyle birlikte, savunma ve diplomatik görevlerle bağlantılı ihracatlar ile insani yardımlar bu kapsam dışında bırakıldı.

Bakanlıktan açıklama: Tüm araçlar devrede olacak

Tarım ve Orman Bakanlığı da kararın ardından yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Gıda arz ve güvenliğini sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve spekülatif hareketlerin önüne geçmek amacıyla ilgili kurumlarla iş birliği içinde tüm politika araçları kararlılıkla uygulanmaya devam edecektir” denildi.