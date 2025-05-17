Yunan Adalarına gitmek artık daha pahalı: Kapıda vize ne kadar oldu?

Yunan hükümetinin geçtiğimiz yıl başlattığı özel vize programı, bu yaz 12 adaya çıkartıldı. Rodos, Midilli, Sakız ve Samos gibi popüler destinasyonlara bu yıl daha az bilinen adalar da eklendi.

Ancak kolaylıkla birlikte maliyet de yükseldi. 2024 sezonunda 60 euro olan kapı vizesi, bu yıl yüzde 42 artışla 85 euroya çıkarıldı. Güncel kurla bu tutar yaklaşık 3.705 TL’ye denk geliyor. 18 yaş altı çocuklar için ise vize ücreti 20 euro olarak belirlendi.

Bu vize yalnızca başvuru yapılan adaya geçiş imkânı tanıyor. Vizeyle maksimum 7 gün (6 gece) konaklama hakkı veriliyor. Farklı adalara gitmek isteyenlerin her biri için ayrı başvuru yapması gerekiyor.

Öte yandan vize başvurusu reddedilirse ücretin iade edilmediği de hatırlatılıyor.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), yaz sezonunda Türkiye'nin batı kıyılarından Yunan adalarına düzenlenecek feribot seferlerinin fiyatlarını açıkladı:

Seferihisar – Samos: 40 euro

Kuşadası – Samos: 55 euro

Dikili – Midilli: 45 euro

İDO yetkilileri, özellikle hafta sonlarında yüksek talep beklendiğini belirterek erken rezervasyon çağrısında bulundu.

Yunan adalarında kısa bir tatil planlayanlar için sistem hâlâ avantajlı olsa da artan vize ve ulaşım maliyetleri, bütçe planlamasını her zamankinden daha önemli hale getiriyor.