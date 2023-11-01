BEDAŞ Uyardı: İstanbul'da Hangi İlçelerde Elektrik Kesintisi Yaşanacak? 1 Kasım'da Elektrik Kesilecek İlçeler...

BEDAŞ her gün hangi ilçelerde saat kaça kadar elektrik kesintisi yaşanacağını duyurmaktadır. Hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını bilerek İstanbullular bazı zorlu durumların önüne geçebilirler. Peki, 1 Kasım günü hangi ilçelerde elektrik kesilecek?

1 KASIM'DA BEDAŞ'A GÖRE HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK EKSİNTİSİ YAŞANACAK?

ARNAVUTKÖY:

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -YASSIÖREN mah sk bölgelerinde 01/11/2023 01:00:00 - 01/11/2023 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YASSIÖREN mah FIRAT sk bölgelerinde 01/11/2023 02:00:00 - 01/11/2023 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah CEMSULTAN, KADRİYE, ORHAN, SAMİMİ sk bölgelerinde 01/11/2023 09:00:00 - 01/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DELİKLİKAYA mah CUMA, FASIL, HAŞİM, HIZIR, KAYABAŞI, PLATO, SANDAL, İDEAL, İMAR sk bölgelerinde 01/11/2023 09:00:00 - 01/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 01/11/2023 09:00:00 - 01/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR:

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah ERSOY, HÜRRİYET, ZAFER, İLKEM sk bölgelerinde 01/11/2023 13:00:00 - 01/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR:

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1476., 1487., 1488., 1489., 1491., 1493., 1500., GÜLBAHAR sk bölgelerinde 01/11/2023 09:00:00 - 01/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER:

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ADEM, BARBAROS 1, ELVAN 1, ERGÜN, KEREM 1, METİNBEY, MÜSLÜM, PLEVNE, YAVUZ 1, YAŞAR, İSFAHAN sk / ZAFER mah AKYOL, BAHARİSTAN, BALÇIK, BARBAROS 1, BAĞLARBAŞI, CANAN, COŞARSU, CİHANGİR, GİRNE, HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, KAPTAN, KILIÇALİ 1, MADALYON, PLEVNE, SİBEL, TURGUT REİS 3 sk bölgelerinde 01/11/2023 00:00:00 - 01/11/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah KORKUT, ÜÇEVLER sk / ZAFER mah ATATÜRK, BABİL, BAHARİSTAN, BAHARİYE, BAHÇECİK, BAKIR, BÜNYAN, BİNGÖL, CİHANGİR, EMİR SULTAN, SARDUNYA 1, SARMAŞIK 1, SİTE 3, ÖZLEM sk bölgelerinde 01/11/2023 00:00:00 - 01/11/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah KEREM 1 sk / ZAFER mah AKARSU 1, AKARÇEŞME, AKATLAR, AKYOL, ALTINTAŞ, AYDINLIK, AYŞEÇAVUŞ, AZİMKAR, BAHARİSTAN, BALÇIK, BAĞLARBAŞI, BULUT 1, BİLGİLİ, EMİR SULTAN, MARSAN, TEBRİZ, ÖZLEM sk bölgelerinde 01/11/2023 00:00:00 - 01/11/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY:

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI, ALİŞAN YEDİBAŞLAR, BADEMLİ, BAHARİSTAN, BOSTAN, GEÇİCİ LALE, MURAT CANKAT, MÜRVETLİ, NURTOPU, OSMAN GÜRER, SAİT KESLER, SEYİT ALİ, Y. RIHTIM, YEŞİLBAHÇE, YEŞİLKÖY İSKELE, ÇEKMECE, İSTASYON sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah G/8. sk bölgelerinde 01/11/2023 09:00:00 - 01/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah 14 NİSAN, AHMET TANER KIŞLALI, AKANBER, BESTEKAR OSMAN NİHAT AKIN, ENDAZE, SALİHİYE, SAİT FAİK ABASIYANIK, SERBESTİ, YEŞİL ZEYTİN, YEŞİLKÖY İSTANBUL, ZÜMRÜT sk bölgelerinde 01/11/2023 12:00:00 - 01/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR:

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah 2738., ABDULLAH PAŞA, DAĞARCIK, HÜRRİYET sk bölgelerinde 01/11/2023 09:00:00 - 01/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah ONUR sk bölgelerinde 01/11/2023 09:00:00 - 01/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ:

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah BARBAROS sk / YILDIZ mah PALANGA sk bölgelerinde 01/11/2023 00:00:00 - 01/11/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ULUS mah ERİŞ, FATİH, GEÇGEL ÇIKMAZI, GÜRKAN, NİĞBOLU ÇIKMAZI, SETALTI, SÜREKLİ, TEKERLER, YAVUZ, YELKEN, ÇUBUKÇU, ÖZTOPUZ, ŞEHİT İBRAHİM AKPINAR sk bölgelerinde 01/11/2023 09:00:00 - 01/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ:

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah BUKLE, HALASKARGAZİ, HEDEF, KÜLHAN sk bölgelerinde 01/11/2023 09:00:00 - 01/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-SAHİL mah GÜNAY, II. BEYAZIT, MARMARA, İSTEK sk bölgelerinde 01/11/2023 09:00:00 - 01/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah CEBECİ, YAVUZ SULTAN SELİM sk bölgelerinde 01/11/2023 09:00:00 - 01/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE:

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AKINCILAR, AKPINAR 1, AKSU, AKSUNGUR, AKŞAM, ASLIHAN, ATATÜRK 2, ATMACA 2, AYDINALP, BAŞAK 2, BÜLBÜL, BÜLBÜLLÜ ÇIKMAZI, BİRUNİ, DALGIÇ, DARYOL, DEDE EFENDİ, DEFİNE 1, DERMAN, DEVİR, DOKUZEYLÜL, DOLUNAY, DOĞRAMACI, DÖNER, DÜĞÜN, DİLAVER, DİNÇ, DİVİTÇİ, EĞİTİM, GÜL, GÜLHANIM, HANIMAĞA, HAVUZ, HAVUZALTI, KAVAK, KIRLANGIÇ 2, LALE 3, MİLLET, OKUL 2 ÇIKMAZI, REÇİNE, TAN, ÇAM, ÇATALCA YOLU, ÇEŞMEYOLU, İSTİKLAL, ŞAİR, ŞEHİT, ŞİRİN sk / ULUS mah ATATÜRK 2, AÇELYA, BAYRAK, BELEDİYEALTI, BEYAZGÜL, BEŞİR, BOZKIR 1, CEVİZLİK, CEYLAN 4, DEMİRALP, DEMİRCİLER, DOĞAN, DOĞANAY, ERGUN, ERGUVAN 3, ESNAF, FATİH 2, FENERYOLU, GEDİZ 1, GEYİK, GÖKALP, GÖKÇE 2, GÖRGÜLÜ, GÜLTEKİN, GÜLÜM, GÜLİSTAN 2, GÜVEN 3, HANIMELİ, HAVUZALTI, IŞIL 2, KAKTÜS, KANARYA 3, KARINCA, KELEBEK, KISMET, KUZULU, KÖMÜRCÜLER, KÜLTÜR, LEYLEK, MANİ, MEHTAP 1, MELEK, MENEKŞE, MENGENE, MEYDANALTI, MEZARLIKALTI, MİLLET, OKULALTI, PAPATYA 4, PEMBEGÜL, PETBOY, SARIGÜL, SERÇE, STAD, TAVŞAN, TAŞOCAĞI, TAŞTEPE, TOLGA, UĞUR 2, VATAN, YENİYOL, ÇATALCA YOLU, ÇİÇEK 2, ÇİĞDEM, ÖZGEM, ÜÇLÜYOL, İBRAHİMPAŞA, İHSANİYE, İKİZ, İMAR, İRFAN, İSTİKLAL sk bölgelerinde 01/11/2023 01:00:00 - 01/11/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA:

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-GÖKÇEALİ mah AHSEN ÇIKMAZI, AYDAN ÇIKMAZI, BAHÇE, BALKAN, BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK, BESTE, DRAMA, GEVHER ÇIKMAZI, GEZEGEN, GEZER, GÖKOVA ÇIKMAZI, GÖKÇEALİ, GÖL ÇIKMAZI, GÖLCÜK ÇIKMAZI, GÜLKURUSU ÇIKMAZI, KAZIM KARABEKİR, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, RAVZA, SANCAK ÇIKMAZI, SELAM ÇIKMAZI, SOĞUKSU, TÜRKÖZ, ZİYA GÖKALP, ÖZVERİ, İKİZLİ ÇEŞME, ŞAFAK ÇIKMAZI sk bölgelerinde 01/11/2023 10:00:00 - 01/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT:

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 294., 303., OKURLAR sk bölgelerinde 01/11/2023 00:00:00 - 01/11/2023 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-PINAR mah 1476. sk / SELAHADDİN EYYUBİ mah 1530., 1531., 1539., 1543., 1544., 1545., 1546., 1547., 1548., ERZURUM KONGRE sk / ÖRNEK mah ERZURUM KONGRE sk bölgelerinde 01/11/2023 02:00:00 - 01/11/2023 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3083. sk bölgelerinde 01/11/2023 09:00:00 - 01/11/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 2214., GAZİ sk / BATTALGAZİ mah AHMET HAŞİM, DENİZ, DERE YOLU, HİLAL sk / HÜRRİYET mah 2201., ADNAN KAHVECİ, AYDIN, BÜLBÜL, GAZİ, LEYLEK, MERVE, NECİP FAZIL KISAKÜREK, PELİKAN, SAKARCA, SAKSAĞAN, SAZLIK, TURNA, YEŞİLDİREK, YUNUS EMRE, ÖNCÜ, ÖNDER sk / NECİP FAZIL KISAKÜREK mah 2207., ALİ RIZA BEY, ANKAKUŞU, ATMACA, BAĞLAN, EFSANE, FIRTINA, GAZİ, KAVAKLI, KIRLANGIÇ, PELİN, UMUT, YARASA, YAŞAM, YUNUS EMRE, ÇARŞI, ÖMÜR sk / OSMANGAZİ mah 2670., 2672., GAZİ, HAZAN, LİLYUM, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, VATAN sk / İSTİKLAL mah 2629., 2659., 2663., 2664., 2665., 2666., 2667., 2668., 2678., 5.ŞİİR, 565., 574., 575., 577., AKİK, ALTIN, ATA, BAKIR, CENNET, CUMHURİYET, DİLEK, GAMZE, GAZİ, GÖKNAR, GÖKSU, GÜMÜŞ, HAZAR, KAYA, KUŞKONMAZ, KİVİ, LÜLE, MERCAN, METİN, MEVLANA, MEŞRUTİYET, MİLLET, NUR, OKUL, OLTUTAŞI, PERA, PERÇEM, PIRLANTA, PLATİN, SANAT, SERAP, TEMEL, TÜRKMEN, VATAN, YAKUT, ZÜMRÜT, İSTİKLAL, ŞEBNEM, ŞİİR sk / ŞEHİTLER mah 2603., 2633., ARZU, GAZİ, KAVAK, KAYA, KAYIN, OKUL, TERSLALE, ÇINAR, ÇİFTÇİ sk bölgelerinde 01/11/2023 09:00:00 - 01/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah FATİH1, G-116, G-140, G-144, G-145, G-146, G-606, G-720 sk bölgelerinde 01/11/2023 09:00:00 - 01/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN:

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah 1.DEFNE ÇIKMAZI, 1.GÜMÜŞ ÇIKMAZI, REFAH, VARDAR, ÇIRÇIR, ŞİMŞİR ÇIKMAZI sk / KARADOLAP mah 1.BAYIR, 1.FERAH ÇIKMAZI, 1.KAKTÜS, 1.SALKIM, 1.YALÇIN, 1.ZAFER, 3.BÜLBÜL, 4.MENEKŞE, 4.ZAMBAK, ASMALI, AĞAÇLI, BAHÇE, FERAH, GAZİ, GELİNCİK, GÜLİN, KUMRU MERDİVEN, MAKARA, NAMIK KEMAL, NİLGÜN, ORTAOKUL, PELİKAN, SAYA YOKUŞU, SAYA YOLU, ULAŞAN, VARDAR, VEYSEL KARANİ, YAZAR, YENİYOL, ÇALI, ÇIRÇIR sk / ÇIRÇIR mah 1.ÇAM, 2.DERYA, 3.PAPATYA, BULUT, BİÇİMSİZ MERDİVEN, DEREİÇİ, DİKYOL, FUNDA, KADEMELİ MERDİVEN, LİMON, MASLAK YOKUŞU, NAMIK KEMAL, PARK, SAYA YOLU, İNEN sk bölgelerinde 01/11/2023 09:30:00 - 01/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah İSTANBUL sk bölgelerinde 01/11/2023 10:00:00 - 01/11/2023 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MERKEZ mah KIRKMERDİVEN sk bölgelerinde 01/11/2023 11:30:00 - 01/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH:

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CANKURTARAN mah AKBIYIK, AMİRAL TAFTİL, BAYRAM FIRINI, CANKURTARAN, KERESTECİ HAKKI, MİMAR MEHMETAĞA, ÇETİNKAYA, ŞÜKRULLAH HALİFE sk / SULTAN AHMET mah AHIRKAPI, AKBIYIK, AKBIYIK CAMİİ, AKBIYIK DEĞİRMENİ, AMİRAL TAFTİL, KADI ÇIKMAZI, KAPIAĞASI HİSARI, KERESTECİ HAKKI, KONUT, KUPACILAR, MİMAR MEHMETAĞA, OYUNCU, OYUNCU ÇIKMAZI, TORUN, YENİGÜVEY sk bölgelerinde 01/11/2023 00:00:00 - 01/11/2023 07:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MESİHPAŞA mah ŞAİR HAŞMET sk / MİMAR KEMALETTİN mah AĞA ÇEŞMESİ, KOCA RAGIPPAŞA, MESİHPAŞA, İKBAL, ŞAİR FİTNAT sk bölgelerinde 01/11/2023 09:00:00 - 01/11/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MİMAR HAYRETTİN mah TİYATRO, YAHYAPAŞA sk / MİMAR KEMALETTİN mah BEYAZIT KARAKOL, DİBEKLİ CAMİİ, KÜRKÇÜBAŞI, TATLIKUYU HAMAMI, TİYATRO, YENİDEVİR sk / SARAÇ İSHAK mah TATLIKUYU HAMAMI, TİYATRO, ŞAKİREFENDİ ÇEŞMESİ sk bölgelerinde 01/11/2023 09:00:00 - 01/11/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BEYAZIT mah YENİÇERİLER, ÇADIRCILAR, ÇARŞIKAPI sk / EMİN SİNAN mah CEPHANECİ, EMİN SİNAN CAMİİ, KARA BABA TÜRBESİ, NEVİYE sk / MOLLA FENARİ mah YENİÇERİLER, ÇARŞIKAPI, İSKENDER BOĞAZI sk / MUHSİNE HATUN mah BÜYÜK KÖMÜRCÜ sk / MİMAR HAYRETTİN mah ABİDİN DAVER, DOĞRAMACI, DİVAN-I ALİ, EMİN SİNAN HAMAMI, GEDİKPAŞA, GEDİKPAŞA CAMİİ, GEDİKPAŞA ÇIKMAZI, HATTAT, KARA BABA TÜRBESİ, MÜSELLİM, NEVİYE, SUCU BAKİ, TAYYARECİ KEMAL, TÜLCÜ, YAHYAPAŞA, YENİÇERİLER sk / ŞEHSUVAR BEY mah GEDİKPAŞA, TÜLCÜ, YENİBAHAR sk bölgelerinde 01/11/2023 09:00:00 - 01/11/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MESİHPAŞA mah KOSKA sk / MİMAR KEMALETTİN mah DERİNKUYU, KOCA RAGIPPAŞA, KOSKA, MESİHPAŞA, ÇOBAN ÇAVUŞ, ŞAİR FİTNAT, ŞAİR HAŞMET, ŞEHNAMECİ sk / NİŞANCA mah DERİNKUYU, ÇOBAN ÇAVUŞ MEDRESESİ sk bölgelerinde 01/11/2023 09:00:00 - 01/11/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA:

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 617., 619., 621., 621/1., 623., 628., ABDİ İPEKÇİ, OSMANBEY sk bölgelerinde 01/11/2023 00:05:00 - 01/11/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 568. sk bölgelerinde 01/11/2023 00:05:00 - 01/11/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE:

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah ALTINAY, ASAF, CEFAKAR, CİVAN, DEMİRTAŞ, DENİZCİ, EFENDİ, KARTAL, KASİDE, KAĞITHANE BARBAROS, KEKLİK, MURAT, SADE, TURNA, ÇARDAK, ÇARŞI, ÇİĞ, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk bölgelerinde 01/11/2023 01:00:00 - 01/11/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE:

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İSTASYON mah 1421. sk bölgelerinde 01/11/2023 00:01:00 - 01/11/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İSTASYON mah 1.PEMBEGÜL, 1421., 1437, 2.SARIGÜL, 2.ÇİĞDEM, 4.MENEKŞE, LALEGÜL, ÇALIGÜL sk bölgelerinde 01/11/2023 00:01:00 - 01/11/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah BELEDİYE, SADIK, SÜVARİ sk bölgelerinde 01/11/2023 09:00:00 - 01/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah ALAGEYİK, OKAY sk bölgelerinde 01/11/2023 09:00:00 - 01/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah 830. YANYOL, 832. YANYOL sk bölgelerinde 01/11/2023 12:00:00 - 01/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah 1.ALAGEYİK, 1.SEREN, 1009., 2.CAMİ, BAĞLAR, BELLİ, GÜDÜCÜ, MOR, SALİHLİ, ZÜMRÜT, ŞEHİT MAHMUT ERGÜL, ŞEHİT ÖZGÜR GÜVEN sk bölgelerinde 01/11/2023 12:00:00 - 01/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah 27 MAYIS, HATBOYU sk bölgelerinde 01/11/2023 12:00:00 - 01/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER:

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah ŞEHİT TEVFİK İNAN sk bölgelerinde 01/11/2023 10:00:00 - 01/11/2023 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ:

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah BAYRAK, SANCAK, TAŞLAR sk bölgelerinde 01/11/2023 09:00:00 - 01/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ABBAS, ACEMOĞLU, ALİBEY, AYAZMA, CEPHANECİ, CÖMERTTÜRK, GENÇSOY, GÜNEY, HALAT, KADIKÖY BAĞLARI, KAZASKER, KERPİÇHANE, KODAK, KURTULUŞ, KUZEY, KÜLAHLI, KÜRDAN, MAVİŞ, MİDYE ÇIKMAZI, RİTİM, SOKULLU, SULTAN SELİM, SULTANDAĞ, SUSUZ, TEVAZU, TOPHANE, ÇAYIRBAŞI, ÇORBACIOĞLU sk bölgelerinde 01/11/2023 09:00:00 - 01/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah SISKA sk bölgelerinde 01/11/2023 09:00:00 - 01/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ: