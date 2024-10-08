Elektrik kesintisine hazır olun: 8 Ekim elektrik kesintileri

İstanbul’un Avrupa ve Anadolu yakasındaki farklı bölgelerde gün boyunca elektrik kesintileri olacak. Kesintilerin sabah 09:00’dan başlayıp akşam 17:30’a kadar devam etmesi bekleniyor.

Kesinti yaşayacak ilçeler ve mahalleler şu şekilde:

Avrupa Yakası - BEDAŞ

Esenyurt:Akşemsettin Mahallesi, Hürriyet Mahallesi ve çevresi.

Bağcılar:Yenigün Mahallesi, Fevzi Çakmak Mahallesi.

Esenler:Oruçreis Mahallesi, Kazım Karabekir Mahallesi.

Eyüpsultan:Göktürk Mahallesi, Kemerburgaz bölgesi.

Beylikdüzü:Barış Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi.

Büyükçekmece:Tepecik, Kumburgaz Mahallesi.

Avcılar:Cihangir, Merkez Mahallesi.



Anadolu Yakası - AYEDAŞ

Kadıköy:Göztepe Mahallesi, Fikirtepe Mahallesi.

Kartal:Soğanlık Yeni Mahallesi, Uğur Mumcu Mahallesi.

Maltepe:Cevizli Mahallesi, İdealtepe Mahallesi.

Üsküdar:Beylerbeyi Mahallesi, Çengelköy Mahallesi.

Pendik:Kurtköy Mahallesi, Sülüntepe Mahallesi.

Sancaktepe:Sarıgazi Mahallesi, Yenidoğan Mahallesi.

Tuzla:Aydınlı Mahallesi, Şifa Mahallesi.