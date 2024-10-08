Elektrik kesintisine hazır olun: 8 Ekim elektrik kesintileri
8 Ekim 2024 Salı günü İstanbul’da elektrik dağıtım şirketleri BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle, birçok ilçede belirli süreler boyunca elektrik kesintileri yapılacak.
İstanbul’un Avrupa ve Anadolu yakasındaki farklı bölgelerde gün boyunca elektrik kesintileri olacak. Kesintilerin sabah 09:00’dan başlayıp akşam 17:30’a kadar devam etmesi bekleniyor.
Kesinti yaşayacak ilçeler ve mahalleler şu şekilde:
Avrupa Yakası - BEDAŞ
Esenyurt:Akşemsettin Mahallesi, Hürriyet Mahallesi ve çevresi.
Bağcılar:Yenigün Mahallesi, Fevzi Çakmak Mahallesi.
Esenler:Oruçreis Mahallesi, Kazım Karabekir Mahallesi.
Eyüpsultan:Göktürk Mahallesi, Kemerburgaz bölgesi.
Beylikdüzü:Barış Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi.
Büyükçekmece:Tepecik, Kumburgaz Mahallesi.
Avcılar:Cihangir, Merkez Mahallesi.
Anadolu Yakası - AYEDAŞ
Kadıköy:Göztepe Mahallesi, Fikirtepe Mahallesi.
Kartal:Soğanlık Yeni Mahallesi, Uğur Mumcu Mahallesi.
Maltepe:Cevizli Mahallesi, İdealtepe Mahallesi.
Üsküdar:Beylerbeyi Mahallesi, Çengelköy Mahallesi.
Pendik:Kurtköy Mahallesi, Sülüntepe Mahallesi.
Sancaktepe:Sarıgazi Mahallesi, Yenidoğan Mahallesi.
Tuzla:Aydınlı Mahallesi, Şifa Mahallesi.