Alıp başınızı kaçabileceğiniz yer! İşten dertten stresten uzaklaşın

Doğa sevenler için Bolu Abant eşsiz vazgeçilmez bir yer. Özellikle tempolu bir iş hayatında çalışanların uzaklaşabileceği yerlerden biri olan Bolu Abant'a dair her şeyi sizler için derledik. Alıp başını uzaklara kaçmak isteyenler için işten stresten uzak olan bu yere gitmek için şehirler arası otobüs kullanabilirsiniz. Hem doğanın tadını çıkarabileceğiniz hem de tam bir terapi yaşamış olacaksınız.

ALIP BAŞINIZI KAÇACAĞINIZ YER: BOLU / ABANT

Gölleri, yeşilliği temiz havasıyla kendine bağlayan Bolu Abant'ta kalabileceğiniz bir sürü butik otel var.

Ahşaptan yapılan ve tam dağ evi olan bu butik otellerden bazıları ise pansiyon olarak geçer.

Kiralayabileceğiniz ahşap evler için erzak ve kişisel bakım eşyalarınızı götürmeniz yeterlidir.

Yazın sıcağından uzakta serin ve doğa ile iç içe olan bu yerde sabah yürüyüşleri kuş cıvıltılarının yaprak hışırtılarının eşliğinde yapabilirsiniz.

Araba seslerinden insanlardan uzak olan Bolu Abant tam bir masal diyarıdır.

Her yeri sürpriz doğa alanlarına sahip olan Bolu Abant'ta dinlenmek için 2 gün bile size yetebilir.

Güne köy kahvaltısıyla başlayacağınız öğlen ormanlık ve göl kenarlarında dinleneceğiniz bir çok alanı var.

Uykuyu seven kitap okuyan ve yürümeye bayılanlar için oldukça idealdir.