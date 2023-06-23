Alıp başınızı kaçabileceğiniz yer! İşten dertten stresten uzaklaşın

Yoğun iş temposunda çalışanlar için alıp başlarını gidebilecekleri en güzel yer. Özellikle İstanbul, Kocaeli gibi yerlerde yaşayanlar buraya çok kolay gidebilirler. İşte alıp başınızı kaçabileceğiniz o muhteşem yer...

Alıp başınızı kaçabileceğiniz yer! İşten dertten stresten uzaklaşın
Fatimatüzzehra Maslak Fatimatüzzehra Maslak
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Doğa sevenler için Bolu Abant eşsiz vazgeçilmez bir yer. Özellikle tempolu bir iş hayatında çalışanların uzaklaşabileceği yerlerden biri olan Bolu Abant'a dair her şeyi sizler için derledik. Alıp başını uzaklara kaçmak isteyenler için işten stresten uzak olan bu yere gitmek için şehirler arası otobüs kullanabilirsiniz. Hem doğanın tadını çıkarabileceğiniz hem de tam bir terapi yaşamış olacaksınız. 

Alıp başınızı gidebileceğiniz yer

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ALIP BAŞINIZI KAÇACAĞINIZ YER: BOLU / ABANT

Gölleri, yeşilliği temiz havasıyla kendine bağlayan Bolu Abant'ta kalabileceğiniz bir sürü butik otel var. 

Ahşaptan yapılan ve tam dağ evi olan bu butik otellerden bazıları ise pansiyon olarak geçer.

Alıp başınızı gidebileceğiniz yer

Kiralayabileceğiniz ahşap evler için erzak ve kişisel bakım eşyalarınızı götürmeniz yeterlidir. 

Yazın sıcağından uzakta serin ve doğa ile iç içe olan bu yerde sabah yürüyüşleri kuş cıvıltılarının yaprak hışırtılarının eşliğinde yapabilirsiniz.

Alıp başınızı gidebileceğiniz yer

Araba seslerinden insanlardan uzak olan Bolu Abant tam bir masal diyarıdır. 

Her yeri sürpriz doğa alanlarına sahip olan Bolu Abant'ta dinlenmek için 2 gün bile size yetebilir. 

Alıp başınızı gidebileceğiniz yer

Güne köy kahvaltısıyla başlayacağınız öğlen ormanlık ve göl kenarlarında dinleneceğiniz bir çok alanı var. 

Uykuyu seven kitap okuyan ve yürümeye bayılanlar için oldukça idealdir. 

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