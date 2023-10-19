Bilecik'teki Mağaradan Çıktı! 17 Bin 500 Yıl Önce Yapılmış...

Bilecik'in İnhisar ilçesinde yer alan Gedikkaya Mağarası'nda yapılan kazılarda insanlık tarihi ve arkeoloji tarihi için önemli bulgulara rastlandı. Bunlardan en önemlisi 2022 kazı çalışmasına başlanılan şu an kazı işlemleri tamamlanan yaklaşık 17 bin 500 yıl önce yapılmış adak çukuru oldu. İşte Bilecik'teki mağaradan çıkartılan o adak çukuru hakkında tüm ayrıntılar...

Bilecik'teki Mağaradan Çıktı

Bilecik'teki Mağaradan Çıktı

Bilecik'in İnhisar ilçesindeki Gedikkaya Mağarası'nda, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Deniz Sarı’nın bilimsel danışmanlığında yapılan kazılarda arkeoloji tarihi için önemli ipuçlarına geçtiğimiz 2021 yılında ulaşılmıştı. O dönem 180 metre derinlikteki Gedikkaya Mağarası'nda binlerce yıl öncesinden Epi -Paleolitik döneme ait taş ve kemik objelerin yanı sıra Kalkolitik Çağ'a ait mermerden yapılan kilya tipi figürini gün ışığına çıkarılmıştı.

17 Bin 500 Yıl Önce Yapılmış

17 Bin 500 Yıl Önce Yapılmış

Bu yıl ekibinin titizlikle yaptığı çalışmalarda yaklaşık 17 bin 500 yıl önce yapılmış adak çukuru ve ritüel odasında yer alan boğa tasvirli kaya kabartması tamamen açığa çıkarıldı ve detaylı belgelemesi ve 3D taraması yapıldı. Bunun sonrasında Bilecik Valisi Sayın Şefik Aygöl ve Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir Gedikkaya Mağarasında yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarını yerinde inceledi.

Sonrasında bir açıklamada bulunan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Deniz Sarı şu ifadeleri kullandı:

"Epi-paleolitik, Neolitik ve Kalkolitik olmak üzere üç farklı çağda, insanlık kültür tarihinin karanlıkta kalmış dönemlerinde Gedikkaya Mağarası’nda yerleşilmiştir. Bu dönemler, ortalama 20 bin yıl önce yaşanan son buzul maksimumu ve 8 bin 200 yıl önce yaşanan küresel soğuma gibi iklim olayları ile ilişkilendirebileceğiniz sebeplere bağlı 'Kültürel kırılmaların” olduğu dönemlere denk gelmektedir. Barınma, yeni yer arayışı, güvenlik, konaklama gibi çeşitli sebeplere bağlı bölgeler arası insan hareketliliğinin yaşandığı süreçlerde mağarada yerleşilmiştir. Mağarada, MÖ 14500 yılına tarihlenen bir adak çukuru ve çukurun merkezinden yükselen bir dikit açığa çıkardık. Mağaranın doğal bir oluşumu olan bu dikit Epi-Paleolitik Dönem mağara sakinlerinin dikkatini çekmiş olmalıdır ki, dikitin etrafı taşlarla örülmüş ve içindeki buluntularla beraber burası özel bir alan olarak kullanılmıştır. Gedikkaya Mağarası’nda bulunan adak çukuru ve içindeki buluntular Epi-paleolitik Dönem’de tanımlı bir çukur ritüelinin varlığını ortaya koymaktadır"

Adak Çukurunda Bulunan Ana Tanrıça Heykelciği Ve Kemik Objeler Çıkarıldı

Adak Çukurunda Bulunan Ana Tanrıça Heykelciği Ve Kemik Objeler Çıkarıldı

Sarı açıklamasının devamında ise şu ifadelere yer verdi: