Gözlerden uzakta bayram tatili! İstanbul'a en yakın ve en uygun olan İğneadasın'da ne yapılır?

Her bayram tatilini aile ve akrabalarla geçiriyorsanız ancak bu bayram bir değişiklik yapmak istiyorsanız bu tatil rotası tam size göre. İstanbul'a yakın doğa deniz ve sessizliğin hakim olduğu İğneada'da her türlü tatil tercihi yapabilirsiniz.

Kırklareli'nin sınırları içinde ormanlık alan sahil kumsal ve tertemiz deniziyle kendine aşık eden İğneadası tam kafa dinlemek isteyenler için uygun bir yerdir.

GÖZLERDEN UZAK BİR BAYRAM TATİL ROTASI İĞNEADASI

İçinde göllerin ormanın dolu olduğu bu ada Trakya Karadeniz sahilini görüyor. Hem Karadeniz havası hem de Marmara havasına sahip bu yer çoğu kişi tarafından keşfedilmemiş bir yerdir.

Longoz ormanlarının içinde bulunduğu bur yere gitmek için otobüs bileti almak yeterlidir. Pansiyon, otel ve kiralık evlerle dolu olan bu yerde pahalılık henüz yok.

Çünkü çoğu kişinin tercihleri arasında yer almıyor. Nedeni ise yaz kavurucu sıcaklığının olmamasından kaynaklıdır.

İğneada'da Osmanlı'dan kalan birçok tarihi yerde var. Özellikle Fransız tarzı olan deniz fenerini mutlaka gezmeniz lazım.

Göllerde kanonlara binip gezme aynı anda hem maviliklerin hem de yeşilliklerin tadını rahatça çıkarabilirsin.