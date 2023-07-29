Kapadokya turunda nereler gezilir? Yabancı turistlerin gözünden Kapadokya!

Türkiye'nin turizm sektöründe turistlerin en çok uğradığı veya uğramak istediği Kapadokya'ya ilk kez gidecekseniz, Kapadokya turunda nereler gezilir? Diye düşünmenize gerek yok. Bu yerleri not alabilirsiniz.

Kapadokya turunda, yabancı turistlerin, en çok uğradığı ve en güzel fotoğraflara sahip olacağınız 10 yer.

DERİN KUYU YER ALTI ŞEHRİ

Derinkuyu, Kapadokya'nın en kapsamlı kazılmış ve araştırılmış yeraltı şehridir. Ziyaretçiler, 85,34 metreden (280 fit) fazla derinliğe ulaşan sekiz seviyeli oda, tünel ve geçitleri keşfedebilirler. Derinkuyu'da rehberli yürüyüş turları, ziyaretçilerin yer altı ahırları, mahzenler, depolar, kiliseler, mutfaklar, şarap imalathaneleri, kuyular, tutuklular ve yaşam alanları kalıntılarını keşfetmelerine ve ayrıca yeraltında kalan devasa havalandırma bacalarına bakmalarına olanak tanır. orijinal yaratıcılar yüzyıllar önce.

KAYMAKLI YER ALTI ŞEHRİ

Derinkuyu ve Kaymaklı Yeraltı Şehirleri, günübirlik bir gezide her ikisini de görecek kadar birbirine yakın. Kaymaklı Yeraltı Şehri , Derinkuyu kadar derine inmese de labirenti andıran düzeniyle Kapadokya'nın en yaygın yer altı şehridir. Ziyaretçiler, havalandırma bacalarını, masif taş kapıları, şaraphaneyi, kiliseyi, ahırları ve bakır için eritme potası olarak kullanılan benzersiz bir taşı görmek için dört kat boyunca odalar ve geçitlerden oluşan bir labirentten geçirilecek.

ZELVE AÇIK HAVA MÜZESİ

Zelve Açık Hava Müzesi'ni ziyaret etmek, ziyaretçilere MS 9. yüzyılda bir manastır olarak hayata başlayan, bölgedeki en büyük mağarada yaşayan topluluklardan birine benzersiz bir bakış sunuyor. Ziyaretçiler, bir zamanlar Hristiyanların ve Müslümanların uyum içinde birlikte yaşadığı muhteşem bir mağara kasabasında dolaşabilir. Vadiler antik konutlarla doludur ve antik kiliseleri, bir manastırı ve kayadan oyulmuş bir camiyi ziyaret edebilirsiniz.

IHLARA VADİSİ

Ihlara Vadisi, bir zamanlar 4.000'den fazla konut ve çoğu fresklerle süslenmiş 100 mağara kiliseye ev sahipliği yapan, güneybatı Kapadokya'da 100,58 metre derinliğindeki bir vadinin dibindeki dar bir vadidir . Bir zamanlar uçurumun yüzüne kiliseler ve manastırlar oyan Bizans keşişleri için tercih edilen bir inziva yeriydi. Ziyaretçiler Ihlara köyünden başlayıp vadi boyunca 8,5 millik (13,68 km) bir yürüyüşten sonra Selime köyündeki Selime Manastırı ile son buluyor.

ÇAVUŞİN

Şirin Çavuşin köyünde, yamaca oyulmuş onlarca terk edilmiş ev ve kilise keşfedilmeye açık. Ayrıca iki eski Bizans kilisesi hakimdir. Yukarı kilise, Kapadokya'nın en eski ve en büyük mağara kilisesi olduğu düşünülen, MS 5. yüzyıla tarihlenen Vaftizci Yahya'nın büyük bazilikası. Aşağı kilise Çavuşin Kilisesi, 20. yüzyılın başlarında yerel bir güvercinlik olarak kullanıldığı için Büyük Güvercinlik Kilisesi olarak anılırdı. Çavuşin Kilisesi MS 960'larda inşa edilmiş ve bir Bizans generali tarafından kurulmuştur.

GÖREME AÇIK HAVA MÜZESİ

Göreme Açık Hava Müzesi, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan ve Kapadokya'nın en çok ziyaret edilen yerlerinden biridir. 10. ve 12. yüzyıllar arasında kayaya oyulmuş kiliseler, şapeller ve ince manastır Bizans sanatına sahip manastırlardan oluşan bir kompleksin yanı sıra bir zamanlar yaklaşık 20 keşişe ev sahipliği yapan önemli bir Bizans manastır yerleşiminden oluşur . Bölgedeki Hıristiyanlığın tarihi, St Basil'in burada manastır toplulukları kurduğu MS dördüncü yüzyıla kadar uzanıyor.

KAPADOKYA HACI BEKTAŞ VELİ

Hacıbektaş, 13. yüzyıl İranlı filozof ve mutasavvıf Hacı Bektaş Veli tarafından kurulan Bektaşi derviş tarikatının takipçileri için bir hac merkezidir. Ziyaretçiler bugün müze olan dergâhı, çilehaneyi, aseviyi (yemekhane), hamamı ve cemevini görebilirler . Külliyenin son kapısı Hacı Bektaş Veli'nin türbesine açılıyor. Yakınlarda Hacı Bektaş Veli'nin çile hücresi olarak kullandığı Arafat Dağı'nda bulunan bir mağara vardır. Yerel inanca göre, kayadaki delikten geçen bir kişi günahlarından arınacaktır. Ayrıca yakınlarda bir ayazma ve 5.000 kişilik bir tiyatro bulunmaktadır.

PAŞABAĞ

Paşabağ vadisi, bazen 'peribacaları' olarak adlandırılan mantar biçimli kaya oluşumlarıyla ünlüdür. Paşabağ, Rahipler Vadisi olarak da bilinir, çünkü erken Bizans döneminde St. Simeon Stylites'in (hayatını kuzey Suriye'de bir sütunun üzerinde geçiren dördüncü yüzyıl keşişi) bir grup müridi hayatlarını burada ibadete adamışlardır. Münzevi bir yaşam sürmek için konutlarını kaya oluşumlarının tepelerine oymuşlardı. Ziyaretçiler bir münzevi barınağını ve peri bacalarından birinin içine inşa edilmiş Aziz Simeon'a adanmış bir şapeli görebilirler.

UÇHİSAR KALESİ

Uçhisar Kalesi, Kapadokya'nın 360 derecelik manzarasını görebileceğiniz en yüksek noktasıdır. Tünellerle dolu yüksek volkanik kaya çıkıntısı, yüzyıllar boyunca köylüler tarafından saldırılar sırasında sığınak olarak kullanılmıştır. Osmanlı Dönemi'nden bu yana askerlerin ışık veya ayna yansımaları kullanarak mesaj gönderdikleri gözcülük ve erken uyarı sistemi olarak da kullanılmıştır.

SOĞANLI

İlk dokuzu bitirdiğinizde kaya kilise ve manastırlardan bıkmadıysanız, Soğanlı'nın ikiz vadileri tam size göre. Vadiler, ilk olarak Roma döneminde mezarlar için oyulmuş ve daha sonra Bizanslılar tarafından sığınak ve ibadet yeri olarak kullanılan piramit şeklindeki kaya tepeleriyle dağılmıştır. Patikalar boyunca noktalı çok sayıda gizli kilise, freskli kayaya oyulmuş şapeller ve keşiş hücreleri bulunur.