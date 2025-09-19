THY’den büyük kampanya: Güney Avrupa’ya gidiş-dönüş 129 dolardan başlayan fiyatlarla!

THY’nin duyurduğu kampanyaya göre, yolcular 26 Eylül 2025 tarihine kadar bilet satın almaları halinde 01 Kasım 2025 – 15 Mart 2026 tarihleri arasında geçerli indirimli fiyatlardan yararlanabilecek. Kampanya, sınırlı sayıda koltuk için geçerli olacak.

AVRUPA’NIN POPÜLER ŞEHİRLERİNE UCUZ BİLET

Dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu şirketi olan THY, kampanya kapsamında Güney Avrupa’nın popüler şehirlerine avantajlı fiyatlarla seyahat imkânı sunuyor. Buna göre:

Atina ve Selanik 129 dolar, Roma, Milano ve diğer İtalya şehirleri 169 dolar, Barselona, Madrid ve diğer İspanya şehirleri 199 dolar, Paris 209 dolar, Lizbon ve Porto 219 dolardan başlayacak. Bu fiyatlar gidiş-dönüş biletler için geçerli olacak.

THY’nin açıkladığı fiyatlar şirketin resmi web sitesi üzerinden alınabilecek. Yolcular, aynı zamanda THY satış ofislerinden de bilet temin edebilecek.