TRT adres değiştirdi! Rekor kıran Kendi Düşen Ağlamaz dizisi nerede çekiliyor?

Ayşegül Çiçekoğlu'nun kitabından uyarlanan Kendi Düşen Ağlamaz dizisi TRT 1 ekranlarında rekor kıra kıra izlenmeye devam ediyor. İkinci bölümüyle ekranlara gelen Kendi Düşen Ağlamaz'ın yer aldığı çekim yerleri merak edildi. TRT bu kez adres değiştirdi ve halka karıştı. Normalde sürekli platolarda çekim yapan TRT halka karışan çekimleriyle daha çok dikkat çekti.

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizi Balat Eyüp ve Galata civarında çekiliyor. İstanbul'un tarih kokan ve mahalle ilişkilerini gösteren bu semtlerde çekilmesi halk tarafından da olumlu karşılandı. Çekimler sırasında halkın da çok büyük katkısı olan dizinin çekildiği ev ise Balat'tadır.

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ OYUNCULARI KİMDİR?

Hakan Yılmaz, Selen Soyder, Eylül Tumbar, Enes Koçak, Berat Yenilmez, Hivda Zizan Alp, Yonca Şahinbaş, Serhan Onat, Sema Çeyrekbaşı, Yiğit Kalkavan, Sait Genay, Beste Yaralı ve Çağla Boz gibi yeni oyuncular yer alıyor.

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ'IN KONUSU NEDİR?

Şımarık kızı Alize'yi yola getirmek için ders vermek isteyen Nurettin, eski dostuna ve oğluna rastlar. Bu yüzden gönlü rahatlıkla evlenmelerini sağlar. Alize ve Serkan arasında ise büyük bir çekişme başlar. Hem birbirlerine yardım ederler hem de birbirlerinin hayatlarını alt üst ederler.