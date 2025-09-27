2 milyon 600 bin TL’lik vurgun! Mersin’de sahte polis şebekesi çökertildi

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu ay içerisinde farklı günlerde benzer yöntemle işlenen dolandırıcılık olaylarını mercek altına aldı.

Şüphelilerin, vatandaşları telefonla arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıttıkları, “kimlik bilgileriniz terör örgütlerinin eline geçti” diyerek korkuttukları ve bu şekilde dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

OPERASYONLA YAKALANDILAR

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından olayların faili olduğu belirlenen M.B. (39) suçüstü yakalandı. Soruşturmayı genişleten polis ekipleri, M.B. ile birlikte hareket ettiği belirlenen M.Y.A. (25), C.S. (21) ve F.O. (27) isimli şüphelileri de operasyonla gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve üzerlerinde yapılan aramalarda yaklaşık 260 gram altın ile 31 bin 200 dolar bulundu. Ele geçirilen altın ve döviz toplamda 2 milyon 600 bin TL değerinde çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.S., F.O. ve M.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli M.Y.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis soruşturmasında ayrıca M.B.’nin aynı yöntemle işlenen 6 faili meçhul dosyanın da sorumlusu olduğu ortaya çıktı.