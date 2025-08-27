29 Ağustos’ta Meclis olağanüstü toplanıyor! İşte gündemler

7 siyasi partinin talebi üzerine TBMM Genel Kurulu, 29 Ağustos Cuma günü olağanüstü toplanacak. Toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze’deki saldırılar, soykırım ve kıtlık iddiaları konusunda milletvekillerini bilgilendirecek.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
29 Ağustos’ta Meclis olağanüstü toplanıyor! İşte gündemler
Yayınlanma: Güncellenme:

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'i 29 Ağustos Cuma günü olağanüstü toplantıya çağırdı.
7 siyasi partinin talebi üzerine yapılacak toplantının gündeminde, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, soykırım ve zulüm iddiaları ile bölgede yaşanan kıtlık politikaları yer alacak.

Olağanüstü toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Genel Kurulu bilgilendireceği kaydedildi.

Meclis'teki 7 siyasi parti, TBMM Genel Kurulu'nun olağanüstü toplanmasına yönelik dilekçeyi Meclis Başkanlığına sundu. CHP TBMM Grubu tarafından paylaşılan bilgilere göre, dilekçede imzası bulunan partiler şu şekilde: CHP, DEM Parti, Yeni Yol Partisi, Yeniden Refah Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Emek Partisi ve Demokrat Parti.

Söz konusu dilekçede, Gazze’deki insanlık dışı katliamı durdurmak ve insani yardım ulaştırmak için yapılması gerekenlerin ele alınması talep edildi. TBMM Genel Kurulu’nun 29 Ağustos Cuma günü saat 14.00’te olağanüstü toplanacağı bildirildi.

İmamoğlu’nun avukatı Nusret Yılmaz hakkında adli kontrol kararı verildi: İşte savcılık ifadesiİmamoğlu’nun avukatı Nusret Yılmaz hakkında adli kontrol kararı verildi: İşte savcılık ifadesiGündem
CHP mitingi nedeniyle Şişhane metrosu kapatıldı iddiaları gündem olmuştu: İstanbul Valiliği açıklama yaptıCHP mitingi nedeniyle Şişhane metrosu kapatıldı iddiaları gündem olmuştu: İstanbul Valiliği açıklama yaptıYurt
BEDAŞ 28 Ağustos elektrik kesintisi listesi: Hangi ilçelerde elektrikler kesilecek?BEDAŞ 28 Ağustos elektrik kesintisi listesi: Hangi ilçelerde elektrikler kesilecek?Elektrik Kesintisi
olağanüstü toplantı meclis gazze
Günün Manşetleri
Meclis olağanüstü toplanıyor! İşte gündemler
Bebek ölümleri davasında skandal ayrıntılar
40 gözaltı, servet değerinde pırlanta ele geçirildi
Kanada’yı 3-0 yenen Türkiye grup lideri oldu
Trump’tan flaş Zelenskiy açıklaması
Azerbaycan İsrail-Suriye görüşmelerinde arabulucu oldu
Resmî Gazete’de yayımlandı
Süleymaniye Camii’nden tarihi taşlar çalındı
750 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Meteoroloji’den kritik uyarı
Çok Okunanlar
En düşük maaşlar ne kadar oldu? 2026 ve 2027 maaşları belli oldu, işte mesleklere göre maaşlar En düşük maaşlar ne kadar oldu? 2026 ve 2027 maaşları belli oldu, işte mesleklere göre maaşlar
Meteoroloji’den kritik uyarı Meteoroloji’den kritik uyarı
Yıkıcı deprem kapıda mı? Uzman isimden dikkat çeken uyarı Yıkıcı deprem kapıda mı? Uzman isimden dikkat çeken uyarı
Meteoroloji uyardı! 28 Ağustos’ta bu illeri sağanak vuracak Meteoroloji uyardı! 28 Ağustos’ta bu illeri sağanak vuracak
27 Ağustos altın fiyatları: Gram, çeyrek altın ne kadar? 27 Ağustos altın fiyatları: Gram, çeyrek altın ne kadar?