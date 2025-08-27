29 Ağustos’ta Meclis olağanüstü toplanıyor! İşte gündemler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'i 29 Ağustos Cuma günü olağanüstü toplantıya çağırdı.

7 siyasi partinin talebi üzerine yapılacak toplantının gündeminde, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, soykırım ve zulüm iddiaları ile bölgede yaşanan kıtlık politikaları yer alacak.

Olağanüstü toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Genel Kurulu bilgilendireceği kaydedildi.

Meclis'teki 7 siyasi parti, TBMM Genel Kurulu'nun olağanüstü toplanmasına yönelik dilekçeyi Meclis Başkanlığına sundu. CHP TBMM Grubu tarafından paylaşılan bilgilere göre, dilekçede imzası bulunan partiler şu şekilde: CHP, DEM Parti, Yeni Yol Partisi, Yeniden Refah Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Emek Partisi ve Demokrat Parti.

Söz konusu dilekçede, Gazze’deki insanlık dışı katliamı durdurmak ve insani yardım ulaştırmak için yapılması gerekenlerin ele alınması talep edildi. TBMM Genel Kurulu’nun 29 Ağustos Cuma günü saat 14.00’te olağanüstü toplanacağı bildirildi.