5 organize suç örgütü çökertildi: 26 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 5 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonlarda 44 şüpheli yakalandı, bunlardan 26’sı tutuklandı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

“5 ilde 5 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 41 şüpheli yakalandı. 1 milyar 200 milyon TL hesap hareketi bulunan 26 şüpheli tutuklandı. 9’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğer şüphelilerle ilgili işlemler sürüyor.”

İl Jandarma Komutanlıklarının yürüttüğü çalışmalar kapsamında:

Aydın’da baskı, cebir ve tehditle işletmeleri haraca bağlayan,
Hakkari’de yasa dışı bahis sitelerine reklam ve kullanıcı yönlendirmesi yaparak vatandaşları dolandıran,
Ankara ve Balıkesir’de uyuşturucu ticareti organize eden,
Mersin’de ise “6136 sayılı kanuna muhalefet” ve silah kaçakçılığı suçlarını işleyen örgüt üyelerine yönelik soruşturma başlatıldı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre, tutuklanan 26 şüphelinin banka hesaplarında 1 milyar 200 milyon TL’lik para hareketi tespit edildi. Bu hesaplara el konuldu.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda görev alan jandarma personeli, savcılar ve MASAK çalışanlarını tebrik ederek,
“Hiçbir suç ve suçlu cezasız kalmayacak. Organize suç örgütlerine karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecek” dedi.

