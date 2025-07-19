65 yıl sonra adalet yerini buldu: Tarihi heykel Türkiye’ye döndü

M.S. 2. yüzyıla tarihlenen Marcus Aurelius heykeli, 1960’lı yıllarda Burdur’un Gölhisar ilçesindeki Boubon Antik Kenti’nden yasa dışı kazılarla çıkarıldı. Eser, yıllar içinde el değiştirerek ABD’nin Ohio eyaletindeki Cleveland Sanat Müzesi koleksiyonuna girdi.

Marcus Aurelius’un bir filozof olarak tasvir edilmesi, bu eseri antik sanat tarihinde eşsiz kılıyor. Anadolu kökenli en nadide bronz heykellerden biri olan eser, 65 yıl aradan sonra Türkiye’ye döndü.

TÜRKİYE KARARLILIKLA TAKİP ETTİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın New York Manhattan Bölge Savcılığı ve Amerikan İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi ile 2021’de başlattığı süreç sonucunda yalnızca Marcus Aurelius değil, Lucius Verus, Septimius Severus ve Caracalla’ya ait eserler de iade edildi.

DELİLLERLE DESTEKLENDİ

Heykelin kaidesindeki negatif izler, ayak ölçülerinin Boubon’daki taş izleriyle birebir uyuşması ve benzer sandalet örneklerinin Kybra Antik Kenti’nde bulunması, Türkiye'nin iade talebini güçlendirdi.

MAHKEME İTİRAZI REDDETTİ

Cleveland Sanat Müzesi, Ekim 2023’te mahkeme kararına itiraz etti. Ancak Almanya’daki Curt Engelhorn Arkeometri Merkezi’nde yapılan analizler, heykelin Boubon toprağında uzun süre gömülü kaldığını bilimsel olarak kanıtladı.