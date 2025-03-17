7258 sayılı bahis kanununa muhalefet: Dev vurgunun detayları ortaya çıktı

İstanbul'da yasa dışı bahis soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, aralarında Pozitifbank, Payfix ve Flash Haber TV’nin de bulunduğu 23 şirkete el konuldu. Örgüt lideri olduğu öne sürülen Erkan Kork ile birlikte 49 şüpheli gözaltına alındı.

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7258 sayılı bahis kanununa muhalefet: Dev vurgunun detayları ortaya çıktı
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Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Erkan Kork ve 28 kişi adliyeye sevk edilirken, 14 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Ayrıca 2 şüphelinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Savcılıkta ifadeleri alınan 31 kişi, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ağına yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Göktuğ Multimedya Yayıncılık A.Ş.’ye bağlı Flash Haber TV'nin de bu ağın içinde yer aldığı tespit edildi.

Operasyon, örgüt lideri olduğu öne sürülen Erkan Kork ve toplam 59 şüpheliye yönelik gerçekleştirildi. 43 kişi gözaltına alınırken, şüpheliler "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "7258 sayılı bahis kanununa muhalefet" suçlamalarıyla soruşturuluyor.

Gözaltına alınan şüphelilerden Erkan Kork ve 28 kişi, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. 14 kişi emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra serbest bırakılırken, soruşturmada 2 yeni gözaltı daha gerçekleşti.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından, aralarında Flash Haber TV’nin sahibi Erkan Kork’un da bulunduğu 31 kişi, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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