75 ilde zehir tacirlerine büyük darbe: 3 haftada 2 bin 311 şüpheli yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde uyuşturucuya karşı yürütülen mücadelede önemli bir başarıya imza atıldığını duyurdu. Son üç haftalık süreçte 75 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda zehir tacirlerine büyük darbe indirildi. Operasyonlar, Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve il emniyet müdürlükleri iş birliğiyle yürütüldü.

1 TONUN ÜZERİNDE UYUŞTURUCU, MİLYONLARCA HAP ELE GEÇİRİLDİ

Bakan Yerlikaya’nın paylaştığı verilere göre, düzenlenen operasyonlarda toplam 1 ton 24 kilogram uyuşturucu madde ile 5 milyon 375 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ele geçirilen maddeler arasında farklı türlerde sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu içerikli tabletler yer aldı.

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve bu suçla bağlantılı olduğu tespit edilen 2 bin 311 kişi hakkında işlem başlatıldı.

8 BİN 340 PERSONEL, 37 HAVA ARACI, 53 DEDEKTÖR KÖPEK SAHADA GÖREV YAPTI

Operasyonlara 2 bin 335 ekipten oluşan 8 bin 340 emniyet personeli katıldı. Hava destekli baskınlarda 37 hava aracı kullanılırken, 53 narkotik dedektör köpeği de arama faaliyetlerinde görev aldı. Operasyonların, hem kırsal bölgelerde hem de kent merkezlerinde titizlikle yürütüldüğü bildirildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, açıklamasında operasyonları koordine eden valilikler, cumhuriyet başsavcılıkları, il emniyet müdürleri ve sahada görev yapan polisleri tebrik etti.

Yerlikaya, “Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz” sözleriyle kararlılık mesajı verdi.