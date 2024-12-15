9 yıllık hasret: Diyarbakır annelerinden evlatlarına çağrı

Dağa kaçırılan çocukları için yıllardır bekleyen aileler, HDP il binası önünde kararlılıkla oturma eylemini sürdürüyor: “Evlatlarımızı istiyoruz!”

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
9 yıllık hasret: Diyarbakır annelerinden evlatlarına çağrı
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Diyarbakır’da 3 Eylül 2019’da başlatılan oturma eylemi, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen annelerin ve babaların umuduyla devam ediyor. Ellerinde çocuklarının fotoğraflarıyla bekleyişini sürdüren ailelerin mücadelesi, 1931’inci gününde de aynı kararlılıkla sürüyor.

ANNE GÜZİDE DEMİR: “OĞLUM AZİZ,GEL”

Oğlu Aziz için eyleme katılan anne Güzide Demir, 9 yıldır evladını görmediğini belirterek özlemini ve çağrısını şu sözlerle dile getirdi: "Çocuklarımız gelene kadar buradan kalkmayacağız. Çocuğumu bana versinler. 9 yıldır oğlumu görmemişim. Oğlumun sesini şu ana kadar bir kez olsun duymadım. Oğlum neredeysen gel, güvenlik güçlerimize, devletimize teslim ol. Dağdaki tüm çocuklar gelsinler, teslim olsunlar."

BABA ABDULKADİR ESLEK: “OĞLUM İSA, SENİ HASRETLE BEKLİYORUM!” 

Oğlu İsa için oturma eylemine katılan baba Abdulkadir Eslek ise yıllardır haber alamadığı evladına dönmesi için çağrı yaparak “Çocuklarımız gelene kadar eylemimize devam edeceğiz. Oğlum İsa, yuvana dön. Seni hasretle bekliyoruz. Oğlum gelene kadar buradayım.” ifadelerini kullandı. 

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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