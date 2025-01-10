 ABD yaptırımlarına rağmen Türkiye-İran'dan adım: 5 milyar dolarlık iş birliği hedefi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptırımlara rağmen Türkiye’nin İran ile ilişkilerini sürdüreceğini vurguladı:

"Yaptırımlar sebebiyle komşumuz İran’la ekonomik ve ticari ilişkilerimizi hiçbir zaman sonlandırmadık, bundan sonra da sonlandırmayacağız."

Tarımda İş Birliği ile Büyüme Hedefi

Toplantıda tarım ürünleri ticaretindeki artışa değinen Bakan Yumaklı, Türkiye ile İran arasındaki tarımsal ticaret hacminin 2024 yılının ilk 10 ayında %30 artış göstererek 854 milyon dolara ulaştığını ifade etti:

"Rekabetle değil iş birliğiyle büyümeyi hedefliyoruz."

5 Milyar Dolarlık Ticaret Hedefi

İran heyetine başkanlık eden Tarım Seferberliği Bakanı Golemreza Nuri ise iki ülkenin tarımda iş birliğini geliştirmesinin İran hükümeti için öncelikli politika olduğunu belirtti. Bakan Nuri, gıda ve tarım ürünleri ticaret hacminin 5 yıl içinde 5 milyar dolara çıkarılması için çalışacaklarını vurguladı.

Toplantıya katılan Türk ve İranlı iş insanları, ortak ticari faaliyetleri artırmayı amaçladıklarını ifade etti. Katılımcılardan biri şunları söyledi:

"Türkiye ile ortak konularımız var. Burada ortak nokta bulacağımız firmalarla ticaret yapmayı hedefliyoruz."

Bir diğer katılımcı ise şu sözlerle iş birliğinin önemine dikkat çekti:

"Devletin bu şekilde bir organizasyon kurması çok önemli. Nijerya’dan alacağımız petrolü İran’dan daha ucuza alabiliriz. Ayrıca tarımsal sulama sistemlerinde bir İranlı temsilciyle anlaşarak ortak üretim kararı aldık."