Adalet Bakanı Tunç, vefat eden savcı adayı için başsağlığı diledi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden Adana Adliyesi'nde staj yapan savcı adayı Mithat Can Yalman için başsağlığı diledi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Adalet Bakanı Tunç, vefat eden savcı adayı için başsağlığı diledi
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden Adana Adliyesi'nde staj yapan savcı adayı Mithat Can Yalman için başsağlığı diledi. Bakan Tunç, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Adana Adliyesi'nde staj yapan savcı adayımız Mithat Can Yalman'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Savcı adayımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaşanan bu acı olayın hemen ardından adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, süreç büyük bir hassasiyetle takip edilmektedir."

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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