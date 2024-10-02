Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Narin cinayetiyle ilgili açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM'de düzenlenen resepsiyonda Narin Güran cinayetiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Yılmaz Tunç, "Narin evladımızın katilleri de yargı huzuruna çıkarılıp, Türk Ceza Kanunu'ndaki en ağır cezaya çarptırılacak." dedi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Narin cinayetiyle ilgili açıklama
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM'de, 28. Dönem 3. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'a ilişkin soruşturmanın devam ettiğini dile getiren Bakan Yılmaz Tunç, şüphelilerin ifadeleri üzerinden bazı tahminlerde bulunulduğunu belirterek, "Soruşturmanın gizliliği esas. Soruşturmanın gizliğine etki etmemek lazım." diye konuştu.

Adli tıp kurumlarınca yapılan incelemeler sonucu bazı bulguların elde edildiğini belirten Yılmaz Tunç, "Tüm bu bulgular dosyada mevcut. HTS kayıtları ve baz çakışmaları, daraltılmış baz çakışması yapılıyor şu anda. Sonradan tespit edilen kameralar kayıtları var, bunlar toplandı, TÜBİTAK incelemesine tabi tutuluyor. 28 şüpheli var. Tüm bu delillerin hepsi değerlendirilecek ve sonunda bir iddianame ortaya çıkacak. Narin evladımızın katilleri de yargı huzuruna çıkarılıp, Türk Ceza Kanunu'ndaki en ağır cezaya çarptırılacak. Etkin bir şekilde soruşturma devam ediyor." diye konuştu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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