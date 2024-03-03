Adana'da deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü, Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre Adana'da bir deprem oldu.

Adana'da deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü, Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) Adana'da deprem meydana geldiğini bildirdi. 

AFAD tarafından yapılan değerlendirmelere göre Adana'da meydana gelen depremin büyüklüğü 3.4 depremin derinliği ise 5.9 KM olarak belirtildi. Yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin saati 13:11 olarak belirtildi. Merkez üssü ise Dağlıca Kozan olarak açıklandı.

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# adana # deprem
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