Adıyaman'daki hayvan hırsızından firar: Iğdır'da yakalandı

Adıyaman’da büyükbaş ve küçükbaş hayvan hırsızlıkları suçlamasıyla aranan ve hakkında 9 yıl 3 ay hapis cezası bulunan S.Y., Iğdır’da yakalandı.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından yapılan yazılı ihbar sonrası, S.Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, firari hükümlüyü başarılı bir operasyonla tespit ederek gözaltına aldı. S.Y., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.