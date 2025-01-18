Adıyaman'daki hayvan hırsızından firar: Iğdır'da yakalandı

Adıyaman’da hayvan hırsızlığından 9 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, Iğdır’da yakalandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Adıyaman'daki hayvan hırsızından firar: Iğdır'da yakalandı
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Adıyaman’da büyükbaş ve küçükbaş hayvan hırsızlıkları suçlamasıyla aranan ve hakkında 9 yıl 3 ay hapis cezası bulunan S.Y., Iğdır’da yakalandı.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından yapılan yazılı ihbar sonrası, S.Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, firari hükümlüyü başarılı bir operasyonla tespit ederek gözaltına aldı. S.Y., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

Adıyaman hayvan hırsızları
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