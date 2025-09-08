AFAD duyurdu: 3.6 büyüklüğünde deprem

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 19.08’de kaydedilen sarsıntının derinliği 6.33 kilometre olarak açıklandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
AFAD duyurdu: 3.6 büyüklüğünde deprem
Yayınlanma: Güncellenme:

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde akşam saatlerinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 19.08’de kaydedilen sarsıntının büyüklüğü 3.6 olarak ölçüldü.

Depremin derinliği 6.33 kilometre olarak açıklanırken, enlem ve boylam koordinatları 39.20694 N – 28.24083 E olarak duyuruldu.

Ortaca’da kan donduran hesaplaşma: Av tüfeğiyle arkadaşını öldürdüOrtaca’da kan donduran hesaplaşma: Av tüfeğiyle arkadaşını öldürdüYurt
İzmir’de kan donduran olay: 16 yaşındaki çocuk babasını öldürdü, annesini yaralayıp intihara kalkıştıİzmir’de kan donduran olay: 16 yaşındaki çocuk babasını öldürdü, annesini yaralayıp intihara kalkıştıYurt
İzmir’deki polis merkezine saldırının failiyle bağlantılı şüpheli İstanbul’da yakalandıİzmir’deki polis merkezine saldırının failiyle bağlantılı şüpheli İstanbul’da yakalandıGündem
AFAD deprem
Günün Manşetleri
Fransa'da hükümet düştü!
Provokatif paylaşımlar yapan 10 kişi gözaltında
Süleyman Yasin Akdeniz'e silahlı saldırı!
İstanbul’un köprüleri ve otoyolları için özelleştirme süreci başladı
CHP’den İstanbul’da kritik karar
Gazze’de can kaybı 64 bini aştı
Dünya ikincisi olarak yurda döndü
Ticaret Bakanlığı’ndan marketlere sıkı denetim
Çalışma hayatında yeni dönem
İzmir saldırısı sonrası açıklama
Çok Okunanlar
Maaşını taşıyana servet gibi ödeme! Maaşını taşıyana servet gibi ödeme!
32 günde mini servet! 32 günde mini servet!
Gram altında tarihi rekor: İslam Memiş 2026 için çarpıcı tahmin yaptı Gram altında tarihi rekor: İslam Memiş 2026 için çarpıcı tahmin yaptı
Birçok il için sağanak ve gök gürültüsü uyarısı Birçok il için sağanak ve gök gürültüsü uyarısı
Altın yatırımcıları dikkat! 8 Eylül altın fiyatları belli oldu Altın yatırımcıları dikkat! 8 Eylül altın fiyatları belli oldu