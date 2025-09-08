AFAD duyurdu: 3.6 büyüklüğünde deprem

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde akşam saatlerinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 19.08’de kaydedilen sarsıntının büyüklüğü 3.6 olarak ölçüldü.

Depremin derinliği 6.33 kilometre olarak açıklanırken, enlem ve boylam koordinatları 39.20694 N – 28.24083 E olarak duyuruldu.