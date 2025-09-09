AFAD duyurdu: 5.1 büyüklüğünde deprem!
Ege Denizi’nde saat 00.27’de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre depremin merkez üssü 7 kilometre derinlikte kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi’nde gece yarısı deprem meydana geldi.
Saat 00.27’de kaydedilen depremin büyüklüğü 5.1 (Ml) olarak açıklandı. Deprem, 38.16167 kuzey enlemi ve 24.15417 doğu boylamında kayda geçti.
Sarsıntının 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.