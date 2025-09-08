CHP İstanbul İl Başkanlığı önündeki olaylarda 24 sosyal medya kullanıcısına soruşturma! 10 firari

İstanbul Valiliğinin 6 ilçede miting ve toplantı yasağı kararının ardından CHP İl Başkanlığı önünde yaşanan olaylarla ilgili 24 sosyal medya kullanıcısı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 14’ü yakalandı, 10 kişi firari olarak aranıyor.

İstanbul Valiliğinin Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli’de miting, toplantı ve gösteri yasağı kararının ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yaşanan olaylarla bağlantılı sosyal medya paylaşımları gündeme geldi.

Yapılan çalışmalarda, sosyal medyada halkı kışkırtıcı nitelikte provokatif içerikler paylaşarak kişileri sokağa çıkmaya ve suç işlemeye davet eden 24 kullanıcı tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Ceza Kanunu’nun 214. maddesi uyarınca “suç işlemeye tahrik” suçundan 24 kişi hakkında soruşturma başlattı.

Şüphelilerden 14’ü yakalanırken, 10 kişinin firari olarak arandığı belirtildi. Savcılık, gözaltındaki 14 şüpheliden 9’unun ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilmeleri için emniyete talimat verdi.

