Tekirdağ’da okul yolunda feci kaza: Anne ve oğlu servisin altında kaldı

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde okul yolunda meydana gelen kazada anne ve oğlu işçi servisinin altında kaldı.

Kaza, Büyükyoncalı Mahallesi Bozoba Camii Sokak üzerinde yaşandı. Okula giden 7 yaşındaki E.G. ile annesi K.G., 1 Kasım Caddesi’nden Bozoba Camii Sokağı’na dönüş yapan S.Z. idaresindeki 59 S 2176 plakalı işçi servisinin altında kaldı.

Çevredeki vatandaşların uyarısıyla duran aracın altından çıkarılan anne ve oğlu, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Saray Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Servis sürücüsü S.Z., jandarma tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Öte yandan kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.