Busenaz Sürmeneli Dünya Boks Şampiyonası’nda çeyrek finale yükseldi

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Kolombiyalı rakibini mağlup ederek Dünya Boks Şampiyonası’nda çeyrek finale yükseldi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Busenaz Sürmeneli Dünya Boks Şampiyonası’nda çeyrek finale yükseldi
Yayınlanma: Güncellenme:

Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, Dünya Boks Şampiyonası’nda adını çeyrek finale yazdırdı.

İngiltere’nin Liverpool kentinde devam eden şampiyonada Busenaz, son 16 turunda Kolombiyalı Angie Paola Valdes Pana ile karşılaştı. Rakibini mağlup eden milli sporcu, üstün performansıyla çeyrek final bileti aldı.

Busenaz Sürmeneli’nin hedefi, şampiyonada bir kez daha altın madalyaya uzanmak.

Bilbao’nun yıldızı şokta! Saç dökülmesi için kullandığı ilaç doping sayıldı, 10 ay men cezası aldıBilbao’nun yıldızı şokta! Saç dökülmesi için kullandığı ilaç doping sayıldı, 10 ay men cezası aldıSpor
Tekirdağ’da okul yolunda feci kaza: Anne ve oğlu servisin altında kaldıTekirdağ’da okul yolunda feci kaza: Anne ve oğlu servisin altında kaldıYurt
MKE Ankaragücü’nde Mustafa Kaplan dönemi sona erdiMKE Ankaragücü’nde Mustafa Kaplan dönemi sona erdiSpor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Busenaz Sürmeneli
Günün Manşetleri
Busenaz Sürmeneli çeyrek finalde
Fransa'da hükümet düştü!
Provokatif paylaşımlar yapan 10 kişi gözaltında
Süleyman Yasin Akdeniz'e silahlı saldırı!
İstanbul’un köprüleri ve otoyolları için özelleştirme süreci başladı
CHP’den İstanbul’da kritik karar
Gazze’de can kaybı 64 bini aştı
Dünya ikincisi olarak yurda döndü
Ticaret Bakanlığı’ndan marketlere sıkı denetim
Çalışma hayatında yeni dönem
Çok Okunanlar
Maaşını taşıyana servet gibi ödeme! Maaşını taşıyana servet gibi ödeme!
Elektrik kesintisi 9 saat sürecek: 9 Eylül elektrik kesintileri Elektrik kesintisi 9 saat sürecek: 9 Eylül elektrik kesintileri
32 günde mini servet! 32 günde mini servet!
Gram altında tarihi rekor: İslam Memiş 2026 için çarpıcı tahmin yaptı Gram altında tarihi rekor: İslam Memiş 2026 için çarpıcı tahmin yaptı
Birçok il için sağanak ve gök gürültüsü uyarısı Birçok il için sağanak ve gök gürültüsü uyarısı