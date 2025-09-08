Busenaz Sürmeneli Dünya Boks Şampiyonası’nda çeyrek finale yükseldi

Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, Dünya Boks Şampiyonası’nda adını çeyrek finale yazdırdı.

İngiltere’nin Liverpool kentinde devam eden şampiyonada Busenaz, son 16 turunda Kolombiyalı Angie Paola Valdes Pana ile karşılaştı. Rakibini mağlup eden milli sporcu, üstün performansıyla çeyrek final bileti aldı.

Busenaz Sürmeneli’nin hedefi, şampiyonada bir kez daha altın madalyaya uzanmak.