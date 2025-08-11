AFAD duyurdu: Balıkesir'de bir deprem daha oldu

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 19.42’de 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD verilerine göre, 39.24278 enlem ve 27.98444 boylamında gerçekleşen sarsıntı yerin 6,43 kilometre derinliğinde kaydedildi.

deprem mi oldu AFAD
