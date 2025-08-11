AFAD duyurdu: Balıkesir'de bir deprem daha oldu
AFAD verileri açıkladı: Balıkesir'de bir deprem daha oldu
Yayınlanma: Güncellenme:
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 19.42’de 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD verilerine göre, 39.24278 enlem ve 27.98444 boylamında gerçekleşen sarsıntı yerin 6,43 kilometre derinliğinde kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 11, 2025
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-08-11
Saat:19:42:13 TSİ
Enlem:39.24278 N
Boylam:27.98444 E
Derinlik:6.43 km
Detay:https://t.co/UaD58sjRio@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi