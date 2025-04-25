AFAD'dan "İBB dışlandı" iddiasına yalanlama: "Toplantıya İBB de katıldı"

Bazı basın yayın organlarında yer alan "AFAD'da İBB’siz deprem toplantısı yapıldı" yönündeki iddialar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yalanlandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
AFAD'dan "İBB dışlandı" iddiasına yalanlama: "Toplantıya İBB de katıldı"
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AFAD tarafından yapılan açıklamada, İstanbul’da meydana gelen depremin ardından gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun katıldığı belirtildi.

Toplantıda ilgili kurumların yetkililerinin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni temsilen İBB Başkanvekili Nuri Aslan’ın da yer aldığı kaydedildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İBB Başkanvekili Nuri Aslan, söz konusu değerlendirme toplantısında hazır bulunmuştur. Kendisi, toplantıya ilişkin fotoğraflarda da açıkça görülmektedir. Aslan, toplantının ardından yapılan basın açıklamalarından sonra AFAD Başkanlığından ayrılmıştır.”
AFAD açıklamasında, kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tür iddialara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı:

“Depremle ilgili değerlendirme toplantılarına İBB’nin davet edilmediği yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Bu tür haberler, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik olup gerçeği yansıtmamaktadır.”

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