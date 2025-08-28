Afyon'da suç çetelerine darbe! Bakan Yerlikaya'dan sert mesaj

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Afyonkarahisar’da bir termal otelde düzenlenen Huzur ve Güvenlik Toplantısı’nda yaptığı açıklamada, “Motosikletle iş yeri kurşunlama, tehdit ve benzeri asayiş olaylarına karşı mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor” dedi.

Bakan Yerlikaya, motosikletle suça karışan çeteleri durdurmak amacıyla il bazında özel takip mekanizmaları kurulduğunu belirtti. “Motosikletle suça karışan çetelere karşı il il özel takip mekanizmaları kurduk. Trafik ekipleriyle asayiş ve istihbarat birimlerimiz koordineli biçimde sahada. Özellikle çocukları bu suçlara çeken kişi ya da grupları tek tek tespit edip yakalıyoruz” ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN HUZUR HARİTASINI İNŞA EDİYORUZ"

Yerlikaya, toplantıda güvenlik anlayışına dair yeni vizyonlarını da paylaştı. “Sadece operasyonlarla değil, veriyle, analizle, öngörüyle ve bilimsel yaklaşımlarla yol alıyoruz. Çünkü biliyoruz ki güvenlik sadece müdahale değil, aynı zamanda öngörüdür” dedi.

Hedeflerinin Türkiye genelinde huzuru kalıcı hale getirmek olduğunu ifade eden Yerlikaya, “Hedefimiz nettir, 'Afyonkarahisar'da olduğu gibi 81 ilimizde huzuru kalıcı kılmak.' Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye vizyonunu terörsüz, suçsuz, güvensizliğe yer olmayan bir Türkiye ile taçlandırıyoruz” diye konuştu.

Ağustos ayının milletin zafer ayı olduğunu vurgulayan Bakan, “Milletin 954 yıl önce Malazgirt Zaferi ile Anadolu topraklarını vatan kıldığını” hatırlattı.

“103 yıl önce de Afyon Kocatepe'de, Cumhuriyetimizin banisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle taarruza kalkan Mehmetçiklerimiz, Anadolu'ya mührümüzü vurdu. İşte o emirle Türk milleti sadece düşmanı değil, korkuyu, umutsuzluğu ve esareti de yenmiştir.”

“Malazgirt'te Sultan Alparslan'ın ordusunda, Türk'üyle, Kürt'üyle omuz omuza yürüyen bir millet vardı. Kocatepe'de ise aynı millet yine tek yürek, tek bilek olarak tarih yazdı. Bizim gücümüz işte bu kardeşliktir. Aynı kıbleye yönelip, aynı bayrağın altında birleşen bir milletin, yüzyılları aşan iradesidir.”

SUÇ ORANLARINDA ÇARPICI DÜŞÜŞ

Motosikletle gerçekleşen suç olaylarında ciddi düşüş yaşandığını açıklayan Yerlikaya, “2023 yılında motosikletle intikal edilip meydana gelen olay sayısı 1735'ti. Bu olaylarda maalesef 48 kişi hayatını kaybetmiş, 2 bin 401 kişi de yaralanmıştı” dedi.

2024 yılında olay sayısının 415'e gerilediğini belirten Yerlikaya, “Hayatını kaybedenlerin sayısı bir önceki yıl 48'di 31'e, yaralananların sayısı ise 2 bin 401'den 242'ye düştü. 2025 içinde bulunduğumuz yılın ilk 8 ayında meydan gelen olay sayısı 183. Biz '1' rakamını bile çok görüyoruz. Kabul edilemez görüyoruz. Hiç de tolerans gösteremeyiz” ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, istihbarat birimlerinin gücüne vurgu yaparak, “İstihbarat olarak emniyet ve jandarmanın çok güçlü olduğunu” belirtti.

Afyonkarahisar’da yapılan operasyonlara dair rakamları da paylaşan Yerlikaya, “4 Haziran 2023'ten bugüne Afyonkarahisar'da 2 bin 19 silah ele geçirildiğini, 2 bin 127 kişiye bu konuyla ilgili işlem yapıldığını” söyledi.

Uyuşturucu ile mücadelede vatandaş desteğinin önemine dikkat çeken Yerlikaya, “4 gün içerisinde çözebileceğimiz bir meseleyi veya bir sokak satıcısı, torbacıyı 4 dakikada yakalayabilecek bir ihbar gelirse biz o vatandaşımıza minnettar oluruz. Bu noktada biz vatandaşlarımızın duyduklarını, gördüklerini bizlerden esirgememelerini özellikle istirham ediyorum” diyerek çağrıda bulundu.