AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’den Özgür Özel'in iddialarına yanıt

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu üzerinden yaptığı iddiayı reddederek, Özel’i savcılığa suç duyurusunda bulunmaya davet etti.

Yayınlanma:

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu hakkında dile getirdiği iddiaya yanıt verdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özdemir, Özel’in sözlerini iftira olarak nitelendirdi.

Özdemir açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“CHP Genel Başkanının bugün yapmış olduğu açıklamada; Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile ilgili, İl Başkan Yardımcılarımızdan birinin kendisiyle irtibata geçerek 'Yarın sabah alacaklar seni, bize geçeceğini söylersen durdurabilirim' iftirasında bulunmasını şiddetle reddediyorum. Sayın Özgür Özel'i, vakit kaybetmeden savcılığa suç duyurusunda bulunmaya davet ediyorum. Daha önce Manavgat için '32 saatlik video kaydı var' diyerek milletin gözünün içine baka baka yalan söylemesine rağmen iki aydır herhangi bir belge sunamadığı gibi, bu konuda da müfteri olarak anılacaktır.”

