Ak Parti'de bir istifa daha! İl başkanı istifa etti!

AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin Altaş, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Altaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



“11 Nisan 2023 tarihinde büyük bir onur ve gururla devraldığım AK Parti Ordu İl Başkanlığı görevimden, bugün itibarıyla istifa etmiş bulunuyorum.

Bu süre boyunca, Ordu’muza hizmet etme şerefini bana bahşeden Rabbime hamd ediyor, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a şahsıma duyduğu güven ve destek için en kalbi şükranlarımı sunuyorum.”