Şiddetli sağanak: Heyelanda evde 8 kişi mahsur kaldı, yollar kapandı

Giresun’un doğu kesimindeki Görele, Çanakçı ve Doğankent ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, şiddetini artırınca derelerde taşkınlar meydana geldi. Bazı köy yollarında heyelanlar oluştu.

Doğankent ilçesine bağlı Çatak köyünde meydana gelen heyelanda bir evde mahsur kalan 8 kişi, İl Özel İdaresi ve AFAD Giresun İl Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı. Vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Yoğun yağış nedeniyle Görele, Çanakçı ve Doğankent ilçelerinde derelerde su seviyeleri yükselirken, heyelanlar köy yollarının ulaşıma kapanmasına yol açtı.

Çanakçı ilçesinde AFAD’a 6 su baskını ihbarı yapıldığı öğrenildi.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Giresun Valiliği’nden yapılan açıklamada, belediyeler ve ilgili kurumlarla koordineli şekilde yürütülen çalışmalara 908 personel, 225 araç, 110 iş makinesi, 3 bot ve 30 motopomp ile müdahale edildiği belirtildi.