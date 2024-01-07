AK Parti'nin İstanbul Adayı Murat Kurum Oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı

AK Parti'nin Aday Tanıtım Toplantısı, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantıda 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek mahalli idareler seçimi için 12'si büyükşehir olmak üzere 28 ildeki belediye başkanı adaylarını açıkladı.

"Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Hazırız Kararlıyız" mottolu sahne tasarımı yapılan salona, "Yeniden İstanbul Yeniden AK Parti" ve "Fatih'in İstanbul'u Fethettiği Aşktayız" yazılı pankartlar asıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkan adayını da kamuoyuna duyurdu.

AK Parti'nin İstanbul Adayı Murat Kurum Oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen konuşmasında 31 Mart'ta gerçekleştirilecek seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı için AK Parti'nin adayının Murat Kurum olduğunu duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada, "Adayları kapsamlı istişareler, araştırmalar, değerlendirmeler sonunda belirledik. Esasen bizim belediyecilikteki müktesebatımız yeni değildir. Artık 30 yılı bulan şanlı bir geçmişten süzülüp gelen birikim ve donanıma sahibiz. Amacımız, 31 Mart 2024 seçimleri için de milletimizin huzuruna gerçek belediyecilik sözümüzü yerine getirecek adaylarla çıkmaktır. El ele, omuz omuza vererek İstanbul'u son 5 yıllık fetret devrinden mutlaka çıkartacağız." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin İstanbul İçin Seçim Şarkısı Belli Oldu

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 31 Mart yerel seçimleri sürecinde kullanılacak yeni seçim şarkısını da kamuoyuyla paylaştı.

İl Başkanlığından yapılan açıklamada, "Yeniden İstanbul" sloganıyla yerel seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren AK Parti İstanbul İl Başkanlığının 31 Mart yerel seçimleri sürecinde kullanılacak seçim şarkısının belli olduğu belirtildi.

Sanatçı Azer Bülbül'ün eseri "Çoğu bitti azı kaldı" şarkısının yeniden yorumlandığı ifade edilen açıklamada, sözleri Halil Gökkaya, müziği İhsan Noyan'a ait seçim şarkısının klibinde İstanbul Teşkilatı'nın saha çalışmalarına ilişkin görüntülere yer verildiği kaydedildi.